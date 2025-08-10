UMA VIDA ESCONDIDA EM DEUS, REVELADA NO AMOR

Irmãzinhas de Maria de Nazaré estiveram em retiro. Quem são?

As Irmãzinhas de Maria de Nazaré realizaram o seu retiro anual, na Casa de Retiros Santa Isabel, entre 27 de Julho e 4 de Agosto. Estes dias, dedicados à oração, meditação sobre a Palavra de Deus e adoração eucarística, permitiram-lhes “provar e ver a bondade do Senhor”. O padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, conduziu o retiro, tendo guiado as Irmãs através dos textos bíblicos que iluminam os fundamentos do seu carisma.

A Congregação das Irmãzinhas de Maria de Nazaré ainda se encontra em fase de constituição, tendo chegado a Macau com a bênção do bispo D. Stephen Lee. As Irmãs são provenientes de vários países, unidas por uma vocação comum. Actualmente são nove, estando duas a servir como missionárias no Vietname.

O Espírito confiou-lhes um dom – um carisma – pelo meio do qual servem a Igreja e o mundo como humildes discípulas.

UMA VIDA ESCONDIDA EM DEUS

No centro do seu carisma está uma união mística com Deus, inspirada na Virgem Maria, que ouvia a Palavra e a meditava no seu coração (cf. Lc., 2, 19). As Irmãs alimentam esta vida interior através da adoração eucarística diária e da escuta atenta da Palavra de Deus, tanto na oração pessoal como comunitária (cf. Lc., 11, 28).

As Irmãs procuram estar totalmente disponíveis à vontade de Deus, ecoando a resposta de Maria: «Faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lucas 1, 38). À semelhança da Virgem, vivem uma vida de contemplação, buscando a presença de Deus em todas as coisas, cumprindo o chamamento de estarem escondidas em Cristo (cf. Colossenses 3, 3).

Este caminho místico não é um retiro do mundo, mas uma imersão profunda no coração de Deus, onde o amor é recebido e derramado.

A ESCOLA DE NAZARÉ

Nazaré é o lar espiritual das Irmãzinhas – um lugar de simplicidade, silêncio e santidade oculta. Como reflectiu o Papa Paulo VI, Nazaré ensina-nos a observar, meditar e imitar a vida humilde de Jesus.

Esta dimensão ascética não é pesada, mas libertadora, permitindo às Irmãs amar mais profundamente e servir mais generosamente.

LEVAR A ALEGRIA DO EVANGELHO

Tal como Maria, que se apressou a servir Isabel (cf. Lucas 1, 39), as Irmãzinhas de Maria de Nazaré são movidas pelo amor de levar Cristo aos outros. O seu apostolado não é definido por grandes gestos, mas pelo ministério da presença: estar com os outros com compaixão e alegria.

São chamadas a acolher e acompanhar os pobres, os idosos, os presos e os marginalizados. Como testemunhas vivas, estão comprometidas em formar discípulos e nutrir almas, ajudando cada pessoa a redescobrir a sua identidade em Cristo.

Neste momento de graça e discernimento, as Irmãzinhas de Maria de Nazaré reafirmam a sua identidade como comunidade desejada por Deus – chamadas a viver o Evangelho no silêncio de Nazaré, no fogo da Eucaristia e na alegria do serviço. O seu carisma é um caminho luminoso de santidade: oculto, mas radiante; mariano e missionário; contemplativo, mas encarnado no mundo.

A Redacção