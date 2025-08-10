Irmãzinhas de Maria de Nazaré

UMA VIDA ESCONDIDA EM DEUS, REVELADA NO AMOR

adminLocal, Todas as Categorias

Irmãzinhas de Maria de Nazaré estiveram em retiro. Quem são?

As Irmãzinhas de Maria de Nazaré realizaram o seu retiro anual, na Casa de Retiros Santa Isabel, entre 27 de Julho e 4 de Agosto. Estes dias, dedicados à oração, meditação sobre a Palavra de Deus e adoração eucarística, permitiram-lhes “provar e ver a bondade do Senhor”. O padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, conduziu o retiro, tendo guiado as Irmãs através dos textos bíblicos que iluminam os fundamentos do seu carisma.

A Congregação das Irmãzinhas de Maria de Nazaré ainda se encontra em fase de constituição, tendo chegado a Macau com a bênção do bispo D. Stephen Lee. As Irmãs são provenientes de vários países, unidas por uma vocação comum. Actualmente são nove, estando duas a servir como missionárias no Vietname.

O Espírito confiou-lhes um dom – um carisma – pelo meio do qual servem a Igreja e o mundo como humildes discípulas.

UMA VIDA ESCONDIDA EM DEUS

No centro do seu carisma está uma união mística com Deus, inspirada na Virgem Maria, que ouvia a Palavra e a meditava no seu coração (cf. Lc., 2, 19). As Irmãs alimentam esta vida interior através da adoração eucarística diária e da escuta atenta da Palavra de Deus, tanto na oração pessoal como comunitária (cf. Lc., 11, 28).

As Irmãs procuram estar totalmente disponíveis à vontade de Deus, ecoando a resposta de Maria: «Faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lucas 1, 38). À semelhança da Virgem, vivem uma vida de contemplação, buscando a presença de Deus em todas as coisas, cumprindo o chamamento de estarem escondidas em Cristo (cf. Colossenses 3, 3).

Este caminho místico não é um retiro do mundo, mas uma imersão profunda no coração de Deus, onde o amor é recebido e derramado.

A ESCOLA DE NAZARÉ

Nazaré é o lar espiritual das Irmãzinhas – um lugar de simplicidade, silêncio e santidade oculta. Como reflectiu o Papa Paulo VI, Nazaré ensina-nos a observar, meditar e imitar a vida humilde de Jesus.

Esta dimensão ascética não é pesada, mas libertadora, permitindo às Irmãs amar mais profundamente e servir mais generosamente.

LEVAR A ALEGRIA DO EVANGELHO

Tal como Maria, que se apressou a servir Isabel (cf. Lucas 1, 39), as Irmãzinhas de Maria de Nazaré são movidas pelo amor de levar Cristo aos outros. O seu apostolado não é definido por grandes gestos, mas pelo ministério da presença: estar com os outros com compaixão e alegria.

São chamadas a acolher e acompanhar os pobres, os idosos, os presos e os marginalizados. Como testemunhas vivas, estão comprometidas em formar discípulos e nutrir almas, ajudando cada pessoa a redescobrir a sua identidade em Cristo.

Neste momento de graça e discernimento, as Irmãzinhas de Maria de Nazaré reafirmam a sua identidade como comunidade desejada por Deus – chamadas a viver o Evangelho no silêncio de Nazaré, no fogo da Eucaristia e na alegria do serviço. O seu carisma é um caminho luminoso de santidade: oculto, mas radiante; mariano e missionário; contemplativo, mas encarnado no mundo.

A Redacção

Email, RSS Follow

Related Posts

CATEDRAL DE URAKAMI, NA CIDADE DE NAGASÁQUI
August 9, 2025 0

CATEDRAL DE URAKAMI, NA CIDADE DE NAGASÁQUI

Bispo emérito de Andorra preside à Peregrinação do Migrante e Refugiado
August 9, 2025 0

FÁTIMA

19º DOMINGO COMUM – Ano C – 10 de Agosto
August 9, 2025 0

19º DOMINGO COMUM – Ano C – 10 de Agosto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *