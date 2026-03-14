UM PASSO NA FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA O SACERDÓCIO

Seminarista Joseph Ip instituído acólito

Joseph Ip, seminarista, aluno do Seminário de São José, alcançou um marco significativo na sua jornada para o Sacerdócio ao receber o ministério formal de acólito, no passado dia 7 de Março.

A respectiva cerimónia foi presidida por D. Stephen Lee, durante a primeira missa do dia, na igreja da Sé Catedral.

Seminarista da diocese de Macau, desde Outubro de 2021, Joseph Ip está prestes a concluir os estudos requeridos para o ministério ordenado do Sacerdócio – os anos de estudo de Teologia no Seminário, ao nível de bacharelato.

Em termos espirituais, nesta fase, os seminaristas procuram configurar os seus corações ao coração sacerdotal de Jesus Cristo, preparando-se, assim, para a ordenação.

Joseph Ip é professor, tendo-se formado em Hong Kong, onde leccionou no Ensino Secundário durante alguns anos.

A instituição do ministério (formal) de acólito constitui um passo importante no percurso da formação sacerdotal de qualquer seminarista, pois significa a sua aproximação progressiva ao ministério ordenado.

Antes de ser ordenado diácono – etapa necessária cumprir antes da almejada ordenação sacerdotal –, cada seminarista deve ter recebido e exercido os ministérios de leitor e acólito. Joseph recebeu o ministério de leitor no dia 8 de Outubro de 2025. Embora a principal função litúrgica dos acólitos instituídos seja servir no altar durante a Missa, as suas responsabilidades vão além das da maioria dos acólitos que vemos nas paróquias. Por exemplo, os acólitos instituídos têm permissão para purificar os vasos sagrados, após o seu uso para a distribuição da Sagrada Comunhão – acção normalmente reservada aos ministros ordenados.

Um elemento central do Rito de Instituição dos Acólitos é a entrega do cibório (recipiente onde são guardadas as hóstias sagradas). Este gesto e as palavras que o acompanham capturam a natureza e o mandato implícito de ser acólito instituído.

No momento em que Joseph Ip se ajoelhou diante de D. Stephen Lee, o bispo de Macau entregou-lhe o cibório, tendo as hóstias sido posteriormente consagradas. Disse o prelado: «– Tome este vaso com pão para a celebração da Eucaristia. Torna a tua vida digna do teu serviço à mesa do Senhor e da Sua Igreja».

Na mesma ocasião, o bispo D. Stephen Lee enfatizou a importância de incentivar os jovens a considerarem o Sacerdócio e destacou o apoio e o incentivo dos familiares, mentores e leigos no respectivo processo de discernimento.

À medida que a diocese de Macau celebra o 450.º aniversário da sua instituição, D. Stephen Lee vem sensibilizando os mais jovens para novas vocações, dirigindo-se particularmente àqueles que pensam abraçar a vida sacerdotal ou consagrada.

Pe. Leonard Dollentas