TORRE DE MACAU ACOLHE ARRAIAL POPULAR

Festa de São João: D. Stephen Lee celebra Missa Solene

O bispo D. Stephen Lee celebra Missa Solene em honra de São João Baptista, ao início da manhã de terça-feira, 24 de Junho. Para a comunidade de língua portuguesa, a comemoração da Solenidade do Nascimento do Padroeiro da cidade de Macau está agendada para o final da tarde, também na Sé Catedral.

A diocese de Macau vai assinalar, na próxima terça-feira, a Festa de São João Baptista, Padroeiro da cidade de Macau, com duas Eucaristias, uma em Cantonense ao início da manhã e outra em Português ao final da tarde. O bispo D. Stephen Lee vai presidir às 7 horas e 45 da manhã, na Sé Catedral, a Missa Solene em honra a São João Baptista, enquanto ao final da tarde será a vez da comunidade católica de língua portuguesa celebrar a Solenidade do Nascimento do primeiro mártir da Igreja e último dos profetas. Para o efeito, o vigário-paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, padre Daniel Ribeiro, SCJ, irá celebrar Missa em louvor ao Santo, pelas 18:00 horas.

Ainda que com um cunho mais profano do que religioso, as comemorações em honra de São João Baptista arrancam já este sábado, 21 de Junho, com a realização, no espaço exterior da Torre de Macau, do tradicional arraial promovido por algumas das maiores associações de cariz macaense do território. A iniciativa começa, como habitualmente, com uma bênção solene, que será este ano realizada pelo padre José Oliveira Marques.

«É um gesto que remonta ao primeiro arraial que organizámos e que fazemos questão de manter, até porque é uma dimensão sem o qual o próprio arraial não existiria. Na altura em que o primeiro Arraial de São João foi organizado, comprámos a imagem do Santo com o objectivo específico de lhe pedir que abençoasse as celebrações», recordou Miguel de Senna Fernandes. «Nas últimas edições, foi sempre o padre Daniel Ribeiro quem abençoou o arraial, mas este ano o padre Daniel já tinha outros compromissos e será o padre José Oliveira Marques quem irá proferir a bênção, às 14 horas e 30 da tarde, momento em que o arraial tem início», acrescentou o presidente da Associação dos Macaenses (ADM).

A exemplo do que sucedeu há um ano, o espaço exterior da Torre de Macau vai acolher no sábado e no Domingo a actuação de várias bandas locais e haverá também as tradicionais bancas de venda de artesanato, de petiscos e de jogos.

«O São João é em Macau muito mais do que o Santo Popular, tal como é celebrado na tradição portuguesa. Tem um significado muito concreto na História de Macau e é isso que estamos a celebrar. Não é o Santo Popular propriamente dito, embora o arraial mantenha também um aspecto lúdico. No fundo, é a Festa de São João, mas comemora-se também essa data, ocorrida em 1622. É isso que temos de realçar, para não deixar morrer a Festa. Uma interrupção pode ser fatal. É isto, fundamentalmente, o que nos move», concluiu Miguel de Senna Fernandes.

M.C.