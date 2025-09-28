TESOURO DE ARTE SACRA FECHOU PORTAS NA PASSADA SEMANA

Diocese pondera criar novo espaço museológico

Ao fim de quase nove anos de funcionamento, o Tesouro de Arte Sacra do Seminário de São José fechou as portas a meio da passada semana. A diocese de Macau justifica a decisão com a necessidade de dar um novo uso às instalações que acolhiam o projecto. O espaço vai passar a ser usado pelo Colégio Diocesano de São José pelo novíssimo Instituto Católico de Teologia de Macau.

A diocese de Macau deverá inaugurar um novo espaço museológico até 2026. A informação foi avançada a’O CLARIM por Benedict Keith Ip, director do Departamento Diocesano de Arquivos Históricos e Património Cultural. O arquivista explicou as razões que levaram a Cúria Diocesana a encerrar permanentemente, a 17 de Setembro, o Tesouro de Arte Sacra do Seminário de São José.

Fruto de uma iniciativa conjunta entre a Diocese e o Instituto Cultural, o Tesouro de Arte Sacra foi estabelecido em Outubro de 2016 e permaneceu durante os últimos nove anos de portas abertas ao público num edifício contíguo à igreja do Seminário de São José. A necessidade de dar um novo uso ao espaço e de o colocar ao serviço de novos projectos levou a Diocese a descontinuar a iniciativa.

As instalações onde até ao início da passada semana funcionava a galeria museológica foram colocadas à disposição do Colégio Diocesano de São José e do novo Instituto Católico de Teologia de Macau. «O uso das instalações do Seminário de São José mudou. O espaço que o Tesouro de Arte Sacra costumava ocupar vai ser utilizado pelo Colégio Diocesano de São José. A escola solicitou ao Governo a expansão das suas instalações para se poder desenvolver, mas a falta de espaço limitou as opções do estabelecimento de Ensino. O Colégio necessita de ampliar as instalações para ir ao encontro das exigências do Governo», disse Keith Ip, acrescentando: «Parte do espaço vai ser usado pelo Colégio Diocesano de São José e também pelo recém-constituído Instituto Católico de Teologia de Macau. Esta é, fundamentalmente, a razão pela qual o Tesouro de Arte Sacra teve de ser encerrado».

O referido espaço reunia um valioso acervo, composto por dezenas de imagens e relíquias religiosas, documentos eclesiásticos, paramentos e objectos litúrgicos. As peças e artefactos vão ficar temporariamente guardados nos armazéns da Diocese. Por agora a exposição pode ser revisitada em formato virtual, através da página electrónica do Departamento Diocesano de Arquivos Históricos e Património Cultural. Contudo, até 2026, a Diocese deverá avançar para a criação de um novo espaço de cariz museológico, onde o acervo do Tesouro de Arte Sacra do Seminário de São José será exposto. «Estamos a ponderar a criação de uma nova área de exposições onde os artefactos poderão voltar a ser expostos. Mais tarde iremos anunciar onde ficará localizada a nova área de exposições», revelou Keith Ip. A concluir, deixou mais algumas notas: «A curto e médio prazo, não tencionamos formalizar nenhuma parceria como esta com o Instituto Cultural. Vamos encontrar um espaço entre as valências da Diocese para exibir os artefactos, mas tal será feito por iniciativa da Diocese. Quando anunciarmos onde o novo espaço vai ficar situado, vamos explicar também de que forma a marcação de visitas poderá ser agendada».

Marco Carvalho