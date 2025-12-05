SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA (8 DE DEZEMBRO)

Padroeira da Diocese celebrada com Missa e Novena

À semelhança das restantes oito paróquias da diocese de Macau, a igreja da Sé Catedral comemora na segunda-feira, 8 de Dezembro, a Solenidade da Imaculada Conceição. A Missa em Português está agendada para as 11:00 horas. Entretanto, está já a decorrer uma novena dedicada à Padroeira da Diocese de Macau. A imagem é também “Rainha e Padroeira de Portugal”, assim como de todos os povos falantes da língua portuguesa.

Proclamado pelo Papa Pio IX, em 1854, através da Bula Ineffabilis Deus, o dogma da Imaculada Conceição é uma das quatro verdades de fé decretadas pela Igreja sobre Nossa Senhora. A comemoração da Solenidade da Imaculada Conceição destaca a pureza da Virgem Maria, concebida sem pecado original, um privilégio que a preparou para ser a Mãe do Salvador e símbolo de fé e virtude para todos os cristãos.

«A Igreja proclamou quatro dogmas marianos. O primeiro é o dogma da Maternidade de Deus, que afirma que Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Depois há o dogma da Virgindade Perpétua: Nossa Senhora é Virgem antes, durante e depois do parto. Há ainda o dogma da Assunção. Cronologicamente, este foi o último a ser declarado, em 1950 – diz-nos que Nossa Senhora foi levada de corpo e alma para o céu», começou por explicar a’O CLARIM o padre Daniel Ribeiro, SCJ. «Não menos importante, há também o dogma da Imaculada Conceição. Quando Nossa Senhora foi concebida, no ventre da sua mãe, Maria foi preservada da mácula do pecado original», acrescentou o sacerdote.

A devoção a Nossa Senhora da Conceição tem raízes profundas e uma longa trajectória na História da Igreja, mas o reconhecimento formal de títulos como “cheia de graça” ou “mais pura que os anjos” chega apenas no Pontificado de Pio IX, com a constatação de que a mãe do Filho de Deus feito homem foi concebida sem mácula e sem pecado. A Solenidade da Imaculada Conceição oferece aos católicos a possibilidade de reflectirem sobre a natureza do pecado e a necessidade de redenção. Preservada do pecado, Maria é para os cristãos um modelo incontestável de santidade e obediência.

«A Igreja acredita que por sermos humanos, descendentes de Adão, nascemos com uma mácula do pecado original. Não se trata de um pecado de culpa, porque uma criança ou um bebé não desenvolveram procedimentos errados. Não se trata de culpa, mas de uma mera consequência que recebemos dos nossos primeiros pais», referiu o padre Daniel. «Nossa Senhora foi preservada dessa mancha do pecado original. Não seria racional que Cristo – que é o nosso Salvador – habitasse um ventre que a determinada altura tenha estado contaminado pelo pecado. Aquele que se tornou o Salvador não podia ter sido gerado num local que tivesse a marca do pecado, a marca do mal. Foi devido ao mérito de ser a mãe do Salvador, por virtude daquele que ela viria a receber, que Nossa Senhora foi preservada e protegida dessa mancha do pecado original».

Macau é o único local em toda a Ásia onde a Solenidade da Imaculada Conceição tem honras de feriado público, circunstância que evidencia a importância atribuída à devoção local a Nossa Senhora da Conceição. Mais do que apenas uma Festa Litúrgica, a Solenidade é um apelo a que os católicos façam da vivência da santidade uma prática quotidiana e sejam luz no mundo, assim como foi Maria na História da Salvação.

«Pelo mundo, há várias dioceses e paróquias que lhe são consagradas. É o caso da diocese de onde sou oriundo, no Brasil», apontou o missionário.

M.C.