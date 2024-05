SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR E DIA MUNDIAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Por que coincidem na mesma data?

Desde há vários anos que a Solenidade da Ascensão do Senhor é celebrada conjuntamente com o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, sendo O CLARIM o legítimo representante da Imprensa diocesana de Macau. No passado dia 29 de Abril, a Chancelaria da Diocese de Macau emitiu uma nota oficial em que apela a “uma comunicação plenamente humana”.

Segundo a nota, não se trata apenas de promover e apoiar os Meios de Comunicação Social da Igreja, mas também contribuir para uma reflexão em torno dos valores humanos fundamentais e na sua articulação e disseminação através da Comunicação Social. Em tempos de proliferação e crescente relevância da Inteligência Artificial (IA), o grande objectivo tanto desta reflexão como da Comunicação Social é ajudar a mitigar e combater os potenciais efeitos desumanizadores e erosivos da qualidade da inteligência humana que a IA pode suscitar.

Como já referimos, na mesma data em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, também celebra a Solenidade da Ascensão do Senhor, ou de Jesus. A liturgia a ela associada tem um objectivo que se pode relacionar com a coincidência dos dois momentos. Trata-se da ideia que é transmitida sobre a confiança que todos podem ter na missão de anunciar Jesus. Ou seja, pode-se fazer em qualquer lugar, de qualquer modo, a qualquer hora, na família, no trabalho, em qualquer ocupação humana e também através da Comunicação Social. Por esta, como é recordado na liturgia da Ascensão, o Ser Humano não fica alheado da realidade; pelo contrário, é antes chamado a renovar-se e a difundir o ideal da Boa Nova anunciada por Jesus.

No calendário cristão, com efeito, a Ascensão de Cristo celebra a subida de Jesus ao Céu, após quarenta dias depois da sua ressurreição; depois de permanecer entre os homens durante aquele período de tempo, no qual Jesus instruiu, ensinou, comunicou acerca do Reino de Deus. No fundo, é o que tenta fazer precisamente a Comunicação Social, no caso a que está ligada à Igreja.

A partir da Ascensão, a presença de Jesus entre os homens passaria a fazer-se sob a forma de Sacramento e na figura do próximo, ao qual se deve dedicar amor, atenção, boas palavras e afectos. A Comunicação Social é algo que procura também o próximo, todos os que se querem unir através das notícias, do conhecimento, da cultura, da forma de tocar outrem, de ajudar, como se a Cristo fosse.

A reforçar este desiderato, Cristo prometeu ainda enviar o Espírito Santo para ajudar os seus discípulos na tarefa de distribuir a Palavra de Deus ao mundo, tal como é comemorado no Dia de Pentecostes. Há como que uma delegação de compromissos e objectivos de missão junto dos discípulos e da comunidade. A Comunicação Social é também, nos tempos de hoje, um suporte dessa mesma evangelização, dessa disseminação de valores e de instrumentos de fortalecimento e construção do ser humano integral, da sua edificação espiritual e da sua inserção no meio em que vive. Afinal, o Reino de Deus é possível para toda a Humanidade, tal como se ensina na Ascensão.

A devoção da Ascensão do Senhor é antiga. São João Crisóstomo e Santo Agostinho já se referiam a esta Solenidade. A sua difusão começou, porém, com São Gregório Nazianzeno, no Século IV, cerca de um século antes dos anteriores. Começava então a sua celebração, por vezes festejada simultaneamente com o Pentecostes, em algumas comunidades, assim acontecendo até ao Século V. A partir de 511 a Festa da Ascensão era precedida na Europa pelos três dias de Rogação, que se tornariam facultativos depois do Concílio Vaticano II.

Dado que este ano o dia cai na quinta-feira, 9 de Maio, a sua Solenidade foi transferida, em muitos países (inclusivamente em Macau) para o Domingo seguinte, ou seja, 12 de Maio.

Com a Ascensão de Jesus ao Céu, conclui-se a vida do Jesus da História e inicia-se o Tempo da Igreja, ou do Cristo da Fé.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa