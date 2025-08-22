SOCIEDADE DE SÃO PAULO (PAULISTAS)

Os “padres jornalistas”, sempre contemporâneos

A Sociedade de São Paulo [Societas Sancti Pauli, ou SSP] foi fundada em 20 de Agosto de 1914, em Itália. Conhecidos como [Padres] Paulistas, trata-se de uma congregação religiosa clerical de direito pontifício, com 115 comunidades e 807 membros, dos quais 482 são sacerdotes (dados de 2022). A fundação teve lugar em Alba, província de Cuneo, em Itália, pelo padre italiano Giacomo (Tiago) Alberione (Fossano, 4 de Abril de 1884 – Roma, 26 de Novembro de 1971). Foi ordenado sacerdote em 29 de Junho de 1907, na diocese de Alba (Piemonte). É curioso que o múnus que vai reger a sua vida sacerdotal e acção eclesiástica foi definido na sua ordenação, ao assumir como lema presbiteral “Levar Cristo hoje com os meios de hoje”. O padre Alberione foi beatificado em 27 de Abril de 2003, pelo Papa São João Paulo II. A sua Festa Litúrgica celebra-se a 26 de Novembro.

A aprovação oficial da Sociedade de São Paulo pela Santa Sé só ocorreu em 27 de Junho de 1949, embora tenha tido uma aprovação anterior (extra-oficial) a 10 de Maio de 1941.

Depois da sua ordenação presbiterial, o padre Alberione foi pároco numa Itália em convulsão política – época marcada pelo êxodo rural e por um forte movimento emigratório, com as cidades a crescerem e a materializarem-se. A erosão espiritual sentida foi logo um dos desafios do apostolado. A missão já não era mais apenas “ad gentes”; agora teria que fazer renascer na própria Itália industrial um Catolicismo em dispersão e afrouxamento espiritual. Daí a fundação, em 1914, desta Sociedade paulista, tendo o padre Alberione apenas sete anos de Sacerdócio nos seus trinta anos de idade. Mas o objectivo era claro e estava amadurecido pela sua sede de apostolado activo: a comunicação e a difusão do Evangelho através dos Meios de Comunicação modernos. A Igreja do seu tempo no seu tempo, com os meios e a tecnologia da época. Ou seja, a difusão da mensagem cristã através dos Meios de Comunicação que a tecnologia coloca à disposição do homem, em todas as épocas, para comunicar.

Presentes nos cinco continentes povoados da Terra, os Padres Paulistas, no cumprimento do seu desígnio apostólico e carisma do fundador, estão presentes e dinâmicos em várias áreas de acção, desde livros, jornais, cinema, televisão, rádio, meios audiovisuais vários, até à multimédia e telemática, além da animação e direcção de centros de estudo e investigação, mais a formação e a animação pastoral. Têm um Governo Geral a reger a Sociedade, organizada em Governos de Circunscrição, como se fossem “províncias”. Fazem parte da Sociedade de sacerdotes religiosos e leigos consagrados (chamados Discípulos ou Irmãos do Divino Mestre). Entretanto, não a devemos confundir com a Sociedade Missionária de São Paulo Apóstolo, também conhecida como dos Padres Paulistas [CSP], que é uma Sociedade de vida apostólica.

Além da Sociedade São Paulo, o padre Alberione fundou mais quatro Congregações: as Filhas de São Paulo, as Pias Discípulas do Divino Mestre, as Irmãs Pastorinhas e as Irmãs Apostolinhas. Fundou ainda quatro Institutos agregados: Jesus Sacerdote, São Gabriel Arcanjo, Maria Santíssima Anunciada e Santa Família. Somam-se a estes a Associação dos Cooperadores Paulistas. Todos juntos, constituem a Família Paulista.

O labor fundacional deste sacerdote foi imenso e o contributo que estas dez fundações deram à renovação apostólica da Igreja tem sido notável. Evangelizar com os Meios de Comunicação Social é a marca de água da Sociedade São Paulo, por meio de revistas, livros, cinema, rádio, televisão, discos, cassetes, compact-disc, Internet, e de todas as tecnologias comunicativas para anunciar Cristo e falar de fé e espiritualidade cristã em todo o mundo. Jesus Cristo Mestre Caminho, Verdade e Vida, é o modelo reitor da Sociedade, que tem também em São Paulo um paradigma de missão e de evangelização. Não tivesse, pois, sido Paulo o apóstolo que se “tornou tudo para todos”.

Na espiritualidade mariana, Maria Rainha dos Apóstolos, “que dá vida a Cristo, o comunicador do Pai”, é outro modelo e força que congrega e faz pulsar a missão da SSP. Nestes novos tempos e na nova missão, os paulistas surgem como pioneiros de uma espiritualidade evangélica que se pretende integral e capaz de trabalhar e usar a comunicação global em todos os meios técnicos possíveis. Conhecem-se muitas vezes pelas suas prestigiadas livrarias (ainda que não directamente desta Sociedade), oásis de cultura nos tempos de hoje. Acima de tudo, os paulistas são os animadores e promotores de uma forma de missão original e criativa, isto é, à distância, usando a tecnologia mais recente em todos os tempos da história da Sociedade.

Em Macau, temos Padres Paulistas, desde 1987, a evangelizar com os meios modernos de comunicação. A Comunidade dos Padres Paulistas (SSP) está na Estrada de Cacilhas, Yee Cheong Garden, 1.º, de onde exerce o seu múnus apostólico. Das fundações do padre Alberione, estão também em Macau as Irmãs Paulinas (ou Filhas de São Paulo), desde 1969, estas sim, as proprietárias da Livraria São Paulo, na Travessa do Bispo.

Ligado a’O CLARIM, de que foi director, esteve o padre Albino Bento Pais, membro desta Sociedade, falecido em 2014.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa