SESSÕES NO CARMO TÊM INÍCIO APENAS EM OUTUBRO

Catequese na Sé arranca com mais catequistas

O novo ano catequético na paróquia da Sé Catedral arrancou no passado Domingo, com cinco novos catequistas. O mau tempo que se abateu sobre Macau afectou negativamente o início dos trabalhos, que contaram com baixa afluência devido à chuva.

Os aguaceiros fortes que se abateram sobre Macau na manhã de Domingo prejudicaram o início da Catequese em língua portuguesa, na paróquia da Sé Catedral. Das cerca de noventa dezenas de crianças e jovens aguardados, apenas quarenta compareceram ao arranque dos trabalhos, mas o padre Daniel Ribeiro, SCJ, desvalorizou a baixa afluência. «Foi um Domingo muito chuvoso e o número de pessoas que participaram foi inferior ao número de pessoas inscritas, e também ao número que nós esperávamos. Temos nove grupos de Catequese e um grupo que denominámos de pré-Catequese, que é composto por crianças com quatro e cinco anos de idade. O primeiro ano de Catequese destina-se a crianças com seis anos. Temos também a Catequese de adultos, o que, no total, ajuda a perfazer onze grupos», referiu, em declarações a’O CLARIM.

Na primeira sessão estiveram presentes em torno de quarenta crianças, «mais ou menos metade das crianças com que esperamos contar este ano. Creio que só não estiveram mais devido à chuva. A participação na Catequese vai aumentando conforme se vai materializando o regresso às aulas e à medida que as pessoas se vão readaptando à rotina normal, em Macau. No próximo Domingo o número de participantes já deverá ser maior», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

A grande novidade deste ano é o reforço significativo do contingente de catequistas. Entre eles, estão cinco jovens que decidiram colocar-se ao serviço da Igreja, após terem recebido o Crisma. «Temos dezassete catequistas, sendo que cinco foram crismados recentemente. É um dado muito positivo e é uma novidade. Temos pessoas que foram crismadas há pouco tempo e que se tornaram auxiliares de catequistas ou catequistas da pré-Catequese. Trata-se de algo novo na nossa paróquia», salientou o Padre Daniel, adiantando ainda: «Estamos a planear para o mês de Novembro um passeio na zona de Ká-Hó e uma visita à igreja de Nossa Senhora das Dores. Ali vai ser ministrada a Catequese, celebrada Missa e realizadas todas as actividades habituais. Esta é outra das novidades para este ano».

COMUNIDADE RENOVADA NO CARMO

Na paróquia de Nossa Senhora do Carmo as sessões de Catequese em Português só irão ter início em Outubro. Até ao momento, inscreveram-se cerca de cinquenta crianças e jovens, de acordo com o padre Eduardo Agüero, SCJ. «Estamos a ultimar os preparativos. A Catequese começa no primeiro Domingo de Outubro. Já estivemos reunidos com o grupo de coordenação dos catequistas e no próximo Domingo vamos reunir-nos com todos os catequistas, para dividir os grupos», explicou

Segundo o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo, assiste-se a uma renovação no seio da comunidade de língua portuguesa: «Temos algumas crianças novas, até porque a comunidade do Carmo está a renovar-se. Há novas famílias que se aproximaram da Igreja. A nossa comunidade é muito missionária; os que já estão inseridos na comunidade depois trazem mais pessoas. Em termos de catequistas, temos mais. Alguns dos jovens que foram crismados este ano vão ajudar-nos, bem como alguns dos que foram à Missão a Cabo Verde. A missão anima e ajuda a formar as pessoas, que depois se mostram disponíveis para continuar a ajudar».

M.C.