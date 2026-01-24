SERVIÇO DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS REALIZOU-SE A 17 DE JANEIRO

Bispo de Macau e Arcebispo Anglicano de Hong Kong rezaram juntos

O bispo de Macau, D. Stephen Lee, copresidiu, no passado sábado, ao lado do arcebispo da diocese anglicana de Hong Kong, reverendo Andrew Chan Au-ming, ao Serviço de Oração pela Unidade dos Cristãos. A iniciativa, que se realiza todos os anos em meados de Janeiro, decorreu nas instalações da igreja de São Marcos, um dos principais templos anglicanos da RAEM.

Subordinado ao tema “Testemunhar a Unidade”, o encontro de oração atraiu fiéis e clérigos de ambas as denominações e para além de uma bênção proclamada, em uníssono, por D. Stephen Lee e pelo reverendo Andrew Chan, contou ainda com a actuação conjunta dos coros do Colégio de Santa Rosa de Lima e da Escola Choi Kou, afiliada à Comunhão Anglicana.

O Serviço de Oração pela Unidade dos Cristãos é, em Macau, o momento de maior destaque da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos – concretização de natureza ecuménica que todos os anos procura colocar em diálogo as diferentes denominações cristãs.

Encarada pela Santa Sé como uma oportunidade para viver a fé com maior profundidade e generosidade, a Semana de Oração teve início a 18 de Janeiro e prolonga-se até Domingo, tendo como ponto de partida e de reflexão uma passagem da Carta de São Paulo aos Efésios: «Um só é o corpo, um só é o Espírito, como uma só é a esperança à qual Deus vos chamou».

À semelhança do que sucedeu nas últimas edições, o convite ao envolvimento nas comemorações da Semana de Oração pela Unidade dos Cristão foi feito pelo Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pela Comissão de Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas. Os materiais de reflexão utilizados este ano nas iniciativas desenvolvidas um pouco por todo o mundo foram preparados pela Igreja Apostólica da Arménia.

O Departamento de Relações Interconfessionais da Igreja Apostólica Arménia coordenou um grupo ecuménico de cristãos, que formulou uma proposta inicial. O texto foi posteriormente revisto e concluído, em colaboração com um grupo de trabalho nomeado conjuntamente pelo Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas, até ser alcançada a fórmula final usada nas celebrações. A versão final do enunciado foi apresentada numa reunião realizada entre 13 e 18 de Outubro de 2024 na Santa Sé de Echmiadzin, na Arménia.

O “Oitavário pela Unidade da Igreja”, actualmente observado com outra denominação, começou a ser celebrado em 1908, por iniciativa do norte-americano Paul Wattson, presbítero anglicano que posteriormente se converteu ao Catolicismo. A ideia favorece o regresso à unidade dos cristãos, quebrada no passado por cismas e rupturas, ao atropelo da própria vontade de Cristo, que idealizou uma Igreja una e indivisível.

Marco Carvalho