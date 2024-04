SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ RECEBE CONCERTO A 13 DE ABRIL

Andrew Leung assume direcção musical do Coro Diocesano de Macau

O bispo D. Stephen Lee nomeou Andrew Leung para o cargo de Coordenador Diocesano de Música Sacra. Com obra feita na diocese de Hong Kong, o jovem maestro estreia-se na direcção musical do Coro Diocesano de Macau a 13 de Abril, na igreja do Seminário de São José, para um serviço religioso que junta, entre outros, obras de Johann Sebastian Bach e Doming Lam.

O Coro Diocesano de Macau apresenta no próximo sábado, 13 de Abril, o concerto “A Service of Musical Offering”, na igreja do Seminário de São José. Além de obras de Johann Sebastian Bach, da organista francesa Jeanne Demessieux e do padre Jehan Revert, a iniciativa integra no alinhamento a “Avé Maria” do maestro Doming Lam, compositor nascido em Macau e falecido no início do ano passado, em Hong Kong, aos 96 anos de idade.

O concerto, que pauta o regresso ao activo do Coro Diocesano depois de uma intermissão de vários meses, marca também a estreia de Andrew Leung na direcção musical do organismo. O jovem maestro da vizinha diocese de Hong Kong, que em 2017 criou o coral litúrgico “Vox Antiqua”, assumiu há pouco mais de um mês a missão de revitalizar o Coro Diocesano de Macau e, desde então, divide os dias entre as duas Regiões Administrativas Especiais. «O Coro Diocesano existe há vários anos e já ofereceram este tipo de serviços musicais no passado, normalmente na Sé Catedral, em ocasiões especiais como o Advento e a Quaresma. Comecei a trabalhar com o grupo há cerca de um mês; o Coro já não reunia desde o Verão. O meu primeiro passo foi reagrupar os membros e recrutar novas vozes. Neste momento temos cerca de uma dúzia de membros, a maior parte dos quais só agora se associaram ao grupo. Continuamos à procura de novos membros», explicou Andrew Leung, em declarações a’O CLARIM. «Para a nova geração de cantores do Coro Diocesano, este serviço coral será o primeiro em que aparece, com o traje do Coro, perante o público. O meu desejo mais sincero é que o Coro Diocesano possa ser uma plataforma onde estes jovens cantores possam nutrir tanto a sua formação musical, quanto a sua formação espiritual. Em troca, o Coro vai certamente oferecer as suas vozes e colocar-se ao serviço da Igreja em futuras liturgias diocesanas e noutras ocasiões musicais. Rezo para que o Espírito Santo nos continue a motivar e a conduzir onde quer que Deus nos queira», acrescentou.

A revitalização do Coral Diocesano de Macau é, por si só, um desafio de monta, mas as responsabilidades de Andrew Leung não se ficam pela direcção musical do ensamble coral. Formado na Universidade Franciscana de Steubenville, nos Estados Unidos, foi também nomeado por D. Stephen Lee para o papel de Coordenador Diocesano de Música Sacra, estatuto que agora acumula com o cargo de Maestro da Sé Catedral. «Estou actualmente a viver e a trabalhar entre Hong Kong e Macau. Estou grato ao bispo D. Stephen Lee por me ter nomeado como Maestro da Sé Catedral e Coordenador Diocesano de Música Sacra. Sinto-me ao mesmo tempo honrado e encantado por poder oferecer música, que é uma dádiva de Deus, na casa do Senhor. Ainda me estou a ajustar a este desafio de viver e trabalhar em duas cidades, mas estou muito entusiasmado por fazer parte deste projecto e por poder reforçar o intercâmbio entre as nossas duas regiões», assumiu.

O ESPLENDOR DA MÚSICA EM ÓRGÃO DE TUBOS

O regresso do Coro Diocesano de Macau ao activo é apadrinhado por compositores do gabarito de Johann Sebastian Bach, Jeanne Demessieux, Doming Lam ou do sacerdote francês Jehan Revert. Em comum, os quatro músicos têm uma vasta obra, composta especificamente para órgão. A escolha da igreja do Seminário de São José, frisou Andrew Leung, não é por isso inócua. «Estamos muito entusiasmados por poder apresentar este programa na igreja do Seminário, que serve de casa a um órgão de tubos bastante singular, construído em estilo barroco, um instrumento raro nesta parte do mundo», argumentou. «A música que escolhemos para esta iniciativa é particularmente adequada para este instrumento. Temos uma boa parte dos trabalhos de música sacra para órgão de Bach, o mais famoso compositor do período Barroco, bem como obras dos compositores franceses Demessieux e Revert, de quem vamos apresentar duas peças que têm por base o Canto Gregoriano. No final do serviço, vamos poder escutar a “Avé Maria”, do maestro Doming Lam, um belíssimo tributo a nossa senhora em língua cantonense. Se bem que muitos dos trabalhos de música sacra que vamos apresentar tenham sido compostos por mestres europeus, creio que é importante destacar esta obra de Doming Lam, um compositor nascido em Macau que recebeu formação musical no mesmo Seminário de São José, local onde o Ocidente e o Ocidente sempre se encontraram».

Com entrada livre e início agendado para as 15:00 horas, o serviço religioso protagonizado pelo Coro Diocesano de Macau traz até Macau uma das mais conceituadas organistas da diocese de Hong Kong. Anne Lam vai acompanhar o Coro, mas também patentear o seu talento e o seu conhecimento musical com a interpretação a solo de alguns trechos das quatro partituras. «Neste “Serviço e Oferenda Musical”, vamos colaborar com uma organista de Hong Kong, Anne Lam. Ela é directora musical e organista na capela do Colégio Chung Chi, da Universidade Chinesa de Hong Kong. Ela ensina a tocar órgão no Departamento de Música e integra a série de iniciativas de educação musical promovidas pelo Centro Cultural de Hong Kong desde 2013», salientou Andrew Leung. «O serviço será presidido pelo padre Cyril Law, que é o capelão do nosso coro. A audiência vai escutar algumas leituras das escrituras, trechos a solo por parte de Anne Lam e algumas peças corais. Como vamos celebrar a Páscoa, iremos meditar através das Escrituras e da música na feliz Ressurreição de Jesus Cristo. Esta iniciativa é também uma colaboração com o capítulo de Hong Kong da Associação Americana de Organistas, organização internacional da qual tanto eu como a Anne Lam somos membros. Um grupo de organistas de Hong Hong vai visitar as igrejas de Macau nesse mesmo dia e também assistir a este serviço religioso», concluiu.

Marco Carvalho