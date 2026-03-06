SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ RECEBE ACTIVIDADE COMEMORATIVA DO JUBILEU DIOCESANO

Tecendo a unidade da Igreja

A diocese de Macau promove amanhã, 7 de Março, no âmbito das comemorações do seu 450.º aniversário, a primeira de seis sessões da actividade “A Cruz da Fé – Tecida em Unidade”. A iniciativa – uma alegoria para a unidade da Igreja – desafia fiéis de diferentes faixas etárias a produzir estrelas de oito pontas com o recurso a lã, que serão depois afixadas numa cruz gigante a ser colocada na igreja do Seminário de São José.

A decorrer nas instalações do Seminário de São José, sob a orientação de Fátima Kou Cheng Un, a iniciativa está alinhada com a Carta Pastoral escrita pelo bispo D. Stephen, por ocasião do arranque do Ano Jubilar Diocesano. É uma alegoria da construção colectiva da Igreja como Corpo de Cristo. As duas sessões agendadas para o efeito – cada uma com capacidade máxima de vinte participantes –, realizam-se amanhã, sendo exclusivamente destinadas a adultos.

Os participantes serão convidados a contribuir, através da criação de uma estrela personalizada, para a decoração de uma cruz de grande envergadura que será colocada na igreja do Seminário de São José.

«Depois de terem visto o nome da actividade, muitas pessoas assumiram erradamente que teriam que tecer uma cruz. Não se trata exactamente disso. Vamos usar lã para produzir estrelas octogonais. Os participantes serão convidados a escrever a palavra que melhor os representa no centro da estrela que produzirem», explicou Fátima Kou, em declarações a’O CLARIM. «Estas estrelas serão depois acopladas a uma cruz com três metros de altura, simbolizando a participação pessoal de cada um dos participantes no processo de construção da Igreja», complementou a formadora.

A 21 de Março, a Diocese irá promover duas novas sessões, desta vez destinadas aos jovens. Uma terceira acção de formação, pensada para crianças, está marcada para 28 de Março, sendo permitida a presença e acompanhamento dos pais ou encarregados de educação. A actividade, a ter lugar em pleno período da Quaresma, insere-se num conjunto mais vasto de eventos litúrgicos, espirituais, culturais e educativos, organizados pela Diocese ao abrigo das celebrações do Ano Jubilar. A iniciativa tem por base uma actividade similar, promovida pela paróquia de São Francisco Xavier, em Mong-Há, durante o Tempo do Advento.

«A ideia para esta iniciativa não partiu de mim, mas da Tammy Chio, da Comissão Diocesana da Juventude. Ela reparou nas decorações de Natal da minha paróquia, que é a paróquia de São Francisco Xavier. As decorações eram, nada mais nada menos, do que estrelas octogonais confeccionadas com o recurso a lã», disse Fátima Kou, acrescentando: «A nossa paróquia convidou os paroquianos a participar numa acção de formação durante o período do Advento, de forma a que a comunidade pudesse participar em conjunto na preparação de decorações de Natal. A Tammy convenceu-se de que a iniciativa poderia ser repetida no âmbito do programa de comemorações dos 450 anos da diocese de Macau e perguntou-me se estaria disponível para dar o meu contributo».

A acção integra o programa oficial do Ano Jubilar Diocesano, que se prolongará até 23 de Janeiro de 2027, sob o tema “De Macau para o Mundo: 450 Anos de Missão e de Misericórdia”. O Seminário de São José, que vai receber todas as sessões, foi designado como local de peregrinação para a obtenção da indulgência plenária durante o Ano Jubilar.

Marco Carvalho