SEMANA SANTA: SACRAMENTOS, ADORAÇÃO EUCARÍSTICA, FORMAÇÃO E RETIROS

Caminho para o triunfo da esperança

Com o Domingo de Ramos (este ano celebrado a 29 de Março) tem início a Semana Maior da Liturgia Católica e na paróquia da Sé Catedral a preparação para o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo comporta várias iniciativas. As celebrações pascais têm na Vigília Pascal um dos seus pontos altos, com o baptismo de dois adultos e uma criança.

Dois adultos e uma criança vão receber os Sacramentos de iniciação à vida cristã durante a Missa da Vigília Pascal (4 de Abril), constituindo este um dos pontos altos das comemorações do mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo na paróquia da Sé Catedral.

As celebrações da Semana Maior da Liturgia Cristã arrancam já amanhã, 28 de Março, com a realização, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, de um retiro de espiritualidade destinado aos mais novos. A iniciativa junta as crianças que frequentam a Catequese da Sé Catedral e membros do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), tendo como principal objectivo assinalar o início da Semana Santa e preparar os participantes para a Páscoa da Ressurreição.

Também este sábado, ao início da noite, a igreja de São Domingos acolhe, logo após a Missa Antecipada, um momento de formação e Adoração Eucarística. «Temos o retiro de espiritualidade dos jovens da Catequese e dos escuteiros. Mais tarde, na igreja de São Domingos, haverá um outro momento de espiritualidade, com Adoração Eucarística e formação», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, acrescentando: «Vamos ter uma hora de Adoração e de formação na igreja de São Domingos, depois da Missa Antecipada, entre as 18 horas e 30 e as 19 horas e 30».

Numa semana propícia ao recolhimento, à penitência e à introspecção, a pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé promove um segundo momento de Adoração Eucarística na noite de Quinta-feira Santa, depois da cerimónia do Lava-Pés e da instituição da Eucaristia. Para a manhã de Sexta-feira Santa está agendado um retiro espiritual, nas instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa. «Na Quinta-feira Santa, depois da Missa do Lava-Pés e da instituição da Eucaristia, vamos ter outro momento de adoração na Sé Catedral. A Missa deve terminar por volta das 20:00 horas e depois teremos um momento de Adoração ao Santíssimo que será da responsabilidade da comunidade católica de língua portuguesa», adiantou o vigário paroquial da Sé Catedral. «Na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo vamos ter uma manhã de espiritualidade no Centro Diocesano. Irá realizar-se sob a forma de retiro e durará das 9 horas e 30 até ao meio-dia. A temática principal será a importância da Ressurreição de Jesus Cristo para a vida dos Cristãos», concluiu o padre Daniel.

Marco Carvalho