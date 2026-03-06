SÉ CATEDRAL: REZA DA VIA-SACRA, TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, ATÉ 27 DE MARÇO

Aprofundar o desígnio de Deus

A paróquia da Sé Catedral organiza Via-Sacra, todas as sextas-feiras, às 17:00 horas, na igreja da Sé, durante o Tempo da Quaresma.

Este ano a Quaresma decorre entre 18 de Fevereiro (Quarta-feira de Cinzas) e 2 de Abril (Quinta-feira Santa – Ceia do Senhor), tendo já os fiéis rezado a Via-Sacra nos dias 20 e 27 de Fevereiro. As próximas datas estão agendadas para hoje, dia 6, e 13, 20 e 27 de Março. Na Sexta-feira Santa, 3 de Abril, também haverá Via-Sacra, ao início da tarde.

À pergunta: “Por que rezamos a Via-Sacra no Tempo da Quaresma?”, o padre Adérito Gomes Barbosa, SCJ, director diocesano das Obras Missionárias Pontifícias do Patriarcado de Lisboa, responde, contextualizando esta tradição religiosa no período de quarenta dias que medeia entre a Quarta-feira de Cinzas e a Quinta-feira da Ceia do Senhor.

De acordo com o sacerdote dehoniano, “a Quaresma é tempo favorável para, através de diversas formas, renovarmos a nossa fidelidade cristã. O gesto de imposição das mãos na Quarta-feira de Cinzas leva-nos a tomar consciência da nossa condição de pecadores. A Quaresma é tempo propício para o aprofundamento do desígnio de Deus sobre cada um. É tempo de renunciar, de converter e de crer”. Mais, continua o padre Adérito, “ao longo destes quarenta dias, as leituras sugerirão: sentido de jejum e de partilha, amor ao próximo, importância da oração, conversão, justiça de Deus, a sua misericórdia, o perdão e a reconciliação. As leituras quaresmais levam-nos a interrogarmo-nos: como vivemos as exigências do nosso baptismo? Sugere-se mais reflexão sobre a Palavra de Deus, mais oração e a Via-Sacra”.

J.M.E.