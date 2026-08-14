SÃO LOURENÇO: PADRE BOSCO CHAN TOMOU POSSE COMO PÁROCO NA FESTA DO SANTO PATRONO

«A paróquia é também um refúgio de fé» D. Stephen Lee

A paróquia de São Lourenço comemorou a Festa do Santo Patrono, com celebração de Missa presidida pelo bispo D. Stephen Lee, na manhã do passado Domingo, 9 de Agosto. A Eucaristia foi concelebrada pelos padres Bosco Chan, Cyril Law e Joseph Nguyen, entre outros sacerdotes.

Durante a Missa Dominical foi administrado o Sacramento da Confirmação (Crisma) a doze fiéis – um adulto e onze jovens –, por D. Stephen Lee.

Também na ocasião, o prelado presidiu à tomada de posse canónica do padre Bosco, com o objectivo de formalizar publicamente a sua nomeação como pároco da igreja de São Lourenço, em vigor desde 1 de Julho deste ano.

Durante a homilia, o bispo de Macau dirigiu-se aos novos crismados: «O que a Fé traz é confiança. Os jovens que recebem a Confirmação, recebem uma fé fortalecida e revigorada. Ao receberem os sete dons e frutos do Espírito Santo, tornam-se o exército de Cristo e esforçam-se por crescer».

À Assembleia de Fiéis, D. Stephen Lee invocou o Evangelho do Dia, tendo explicado: «Jesus pediu aos Seus discípulos que fossem de barco para a outra margem, mas, pelo caminho, os discípulos continuaram a enfrentar tempestades e dificuldades. Jesus orava – não necessariamente para afastar a tempestade de imediato, mas para ensinar os discípulos, mesmo perante as dificuldades, a reconhecerem a presença de Deus, a enfrentarem os desafios com coragem, a não fugirem e a confiarem tudo n’Ele». Desta forma, continuou o prelado, «Jesus chama-nos a levantar-nos e a seguirmos em frente, a deixarmos para trás ambientes confortáveis, para assim pudermos enfrentar todo o tipo de sofrimento e fracasso e, por meio disso, crescermos».

A homilia reflectiu ainda sobre a festa da paróquia de São Lourenço: «Todos os anos, quando toda a comunidade paroquial se reúne para a celebração paroquial, a festa assenta em Cristo como pedra angular e a Assembleia é acolhida pelos representantes de Cristo – o Pároco e os restantes sacerdotes. A Paróquia é também um refúgio de fé. Quando os fiéis enfrentam dificuldades ou têm dúvidas, podem aqui vir em busca de acolhimento e ajuda. O Pároco e os sacerdotes ajudam os fiéis, explicam os ensinamentos de Deus, administram os Sacramentos e cumprem a sua missão e os seus deveres. Sempre que os fiéis voltam, permanecem firmes na graça».

No final, D. Stephen Lee pediu a intercessão de São Lourenço, de todos os santos e, em especial, à Virgem Maria, tendo desejado que novos santos e vocações surjam no seio da Paróquia.

Após a Missa, pelas 12 horas e 30 minutos, realizou-se um almoço de confraternização numa unidade hoteleira, que juntou mais de cem paroquianos. Durante a refeição houve actuações ao vivo e efectuado um sorteio, o que contribuiu para criar um ambiente acolhedor e alegre entre todos os presentes.

A Redacção