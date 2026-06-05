SÃO LÁZARO CELEBROU FESTA PAROQUIAL NO DOMINGO

D. Stephen Lee crisma 21 jovens

Vinte e um jovens receberam, no passado Domingo, 31 de Maio, o Sacramento da Confirmação na paróquia de São Lázaro. A cerimónia foi presidida por D. Stephen Lee. A igreja volta a engalanar-se este Domingo, 7 de Junho, para a cerimónia da Primeira Comunhão de mais de duas dezenas de crianças.

D. Stephen Lee administrou o Sacramento da Confirmação (Crisma) a 21 jovens na igreja de São Lázaro, no último Domingo, durante a Missa Solene com que a Paróquia celebrou a sua festa anual. A celebração coincidiu com a Solenidade da Santíssima Trindade e o encerramento das comemorações do Mês de Maria.

Presidida pelo bispo de Macau, a Eucaristia constituiu o momento central da festa. Todos jovens, os 21 crismandos terminaram no Domingo uma longa caminhada de fé, ao receberem das mãos do prelado a plenitude do Espírito Santo. O número de fiéis a que foi administrado o Sacramento da Confirmação, explicou o padre João Evangelista Lau, é muito semelhante ao registado nos últimos anos. A circunstância atesta a consistência das estratégias de formação espiritual que têm vindo a ser adoptadas pela Paróquia ao longo dos últimos anos.

«A festa da paróquia de São Lázaro é sempre celebrada no último Domingo de Maio, que este ano também coincidiu com o último dia do mês. D. Stephen Lee veio administrar o Crisma a 21 jovens. Quase todos completaram a Catequese na nossa paróquia», disse o pároco de São Lázaro, em declarações a’O CLARIM, acrescentando: «Os jovens fazem o Crisma quando têm por volta de catorze anos de idade, depois de concluída a Catequese. Pouco a pouco, o número de crianças que frequentam a Catequese tem vindo a aumentar. Este ano são mais ou menos 130 crianças».

Após a Eucaristia, realizou-se um chá gordo aberto a todos os paroquianos, nas instalações do Colégio Diocesano de São José, que se encontra edificado paredes meias com a igreja. Ao início da noite, decorreu ainda um jantar de confraternização reservado aos membros da Associação do Mês de Maria e dos Festejos de Maio de São Lázaro, principal organizadora dos festejos.

«A Missa Solene assinala o final do Mês de Maria. Antigamente havia também uma procissão, mas esta deixou de se realizar. Agora temos, isso sim, a administração do Sacramento da Confirmação», contou o sacerdote.

A igreja de São Lázaro volta a engalanar-se este Domingo, com a organização da cerimónia da Primeira Comunhão (Sacramento da Eucaristia). Cerca de vinte crianças vão receber, pela primeira vez, o Sangue e Corpo de Jesus Cristo. «No total, são vinte e tal as crianças que vão fazer a Primeira Comunhão. O ideal é que as crianças possam comungar depois dos sete anos, mas este ano temos crianças com quase dez anos a receber a Primeira Comunhão», sublinhou o padre João Lau, tendo recordado que todas «as crianças têm que frequentar a Catequese durante pelo menos dois anos, para poder receber a Primeira Comunhão».

M.C.