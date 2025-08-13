Um sentido à vida dos jovens

Seguindo a ordem dos Institutos Religiosos Masculinos no Directório da Diocese de Macau, temos hoje a abordar uma das congregações mais activas em Macau, como nas missões católicas em todo o mundo: os Salesianos de Dom Bosco. É uma verdadeira instituição de Macau, onde está há quase 120 anos. Quase, pois falta um ano: em 2026, a Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Instituto Salesiano, receberá as santas relíquias do Pai fundador dos Salesianos, São João Bosco, nascido em 1815 e falecido em 1888; e de São Luís Versiglia (1873-1930), santo salesiano com forte ligação à China e, mais concretamente, a Macau.

A Sociedade de São Francisco de Sales (título canónico) é uma congregação religiosa clerical de direito pontifício, fundada a 18 de Dezembro de 1859, por São João Bosco. Os “Salesianos” contam com catorze mil 486 irmãos (catorze mil e 56, não incluindo noviços e bispos), espalhados por cerca de mil e 900 comunidades, em todos os continentes, num total de 133 nações. Dividem-se em sete regiões, organizadas em noventa províncias e 33 Grupos da Família Salesiana. São dirigidos por um Reitor-Geral, actualmente o padre Fabio Attard, nascido em 1959, em Malta.

D. Luís Versiglia liderou a primeira expedição salesiana à China, em 1906. Passou por Macau, onde deixou marca e devoção, transformando um pequeno orfanato numa moderna escola profissional para órfãos. Foi nomeado bispo em Cantão, em 1921, tendo sido assassinado a 25 de Fevereiro de 1930 por um grupo de piratas. Em 1926 os salesianos instalaram-se em Macau. Foi canonizado em 2000 por São João Paulo II. Os salesianos têm uma importante obra em Macau, cujo escopo maior é o do Ensino e da Educação, vocação matricial da Congregação, a partir do fundador, que esteve sempre do lado dos mais jovens e principalmente, entre estes, dos mais necessitados. A Escola Dom Luís Versiglia, para jovens com bases familiares mais complicadas e os Colégios Yuet Wah e Dom Bosco, estes para percursos académicos mais “ambiciosos”, são veneráveis instituições educativas de Macau. Com o Instituto Salesiano, compõem as comunidades salesianas em Macau, onde trabalham catorze missionários, entre sacerdotes e irmãos professos.

Sobre São João Bosco, tudo o que se disser será sempre redutor, pois estamos a falar de um santo da sociedade contemporânea, global, industrial, material e fugaz. Dele houve sempre tempo e paciência para os mais novos e para os que mais sofrem. Dom Bosco, italiano de Piemonte, nasceu em 1815 e faleceu em 1888. Aquando da sua canonização, foi proclamado por João Paulo II como “Pai e Mestre da Juventude”. Em 1859 fundou a Sociedade de São Francisco de Sales e dez anos depois, juntamente com Santa Maria [Domenica] Mazzarello (1837-1881), fundou em 1 de Março de 1869 o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, uma congregação religiosa de freiras dedicada ao cuidado e à educação de meninas pobres. A devoção salesiana a Santa Maria Auxiliadora estriba-se também na espiritualidade fraternal e inclusiva de Dom Bosco.

A palavra “Salesiano” deriva de um pensador e santo do Século XVII, Francisco de Sales (1567-1622), francês, bispo de Genebra, conhecido por uma fé profunda e pela abordagem gentil às divisões religiosas no seu país, resultantes da Reforma Protestante. O seu humanismo optimista revelou uma profundidade espiritual nas relações humanas, encorajando as pessoas a envolverem-se com o coração, em vez de recorrerem a uma autoridade impessoal. Falou sobre a força da verdadeira bondade e acerca da capacidade de uma abordagem afectuosa e consistente no trabalho com as pessoas, que poderia transformar a sua experiência de vida. Inspirado neste bispo, Dom Bosco iniciou o trabalho com jovens pobres e abandonados em Turim, no ano de 1841, orientando-os para a instrução religiosa, e para a oração, Missa e actividades lúdicas. Nesse mesmo ano, a 5 de Junho, fora ordenado presbítero da sua arquidiocese, Turim. Depois, abriu mais escolas, em Piemonte (Noroeste de Itália), reforçando a obra educativa e assistencial. Em 1854 elaborou um conjunto de regras para os seus auxiliares. Estes escritos tornaram-se a “Regra da Sociedade de São Francisco de Sales”, aprovada definitivamente pelo Papa Pio IX em 1873, estando a Congregação em actividade desde 1859. A Sociedade cresceu rapidamente, com casas estabelecidas em França e na Argentina, um ano após o seu reconhecimento formal. Nos anos 60 do Século XIX, os salesianos expandiram-se para a Áustria, Grã-Bretanha, Espanha e para vários países da América do Sul.

Dom Bosco partiu para a “Casa do Pai” em 1888, mas o Instituto e a sua inspiração não mais parariam de enxamear pelo mundo e tocar os corações, acordar as atenções adormecidas para a pobreza que crescia e despertar vocações, abrasadas na fé do exemplo do Pai Fundador. Em 1911 os salesianos encontravam-se estabelecidos em todo o mundo, incluindo a Colômbia, Índia, África do Sul, Tunísia, Venezuela e os Estados Unidos. E, claro, na China, onde escreverão belas páginas da Missão Salesiana. As suas obras expandiram-se também, incluindo escolas profissionais, agrícolas e académicas, seminários, centros recreativos e clubes juvenis nas grandes cidades, campos de férias e paróquias.

A Congregação nasceu em tempos difíceis, de erosão católica, de êxodo rural e desmembramento de comunidades católicas de base, de pobreza e de exclusão, mas com grandes desafios missionários e de apoio aos pobres e desafortunados. Dom Bosco teve o sonho da obra, qual desafio divino, de apoiar e orientar os jovens, de os integrar e ajudá-los a darem sentido à sua vida. Foi sempre adiante e cumpriu o sonho, que continua corporizado na Congregação.

A Sociedade Salesiana (outra designação comum) chegou a Portugal em 1894, com a abertura do Colégio dos Órfãos de São Caetano, em Braga. Dois anos depois, em 1896, os salesianos assumiram as Oficinas de São José, em Lisboa. Estas Oficinas são uma das suas imagens de marca no apostolado juvenil, bem como as bases do que hoje se chama Ensino Técnico-Profissional. Ao Porto chegariam em 1909, onde se encarregaram também das ditas Oficinas, além do antigo Real Colégio dos Meninos Órfãos da cidade do Porto, instituição com 370 anos de história e que hoje é um grande colégio na Invicta. O carisma de Dom Bosco persiste e está vivo, no mundo inteiro!

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa