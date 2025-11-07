SALESIANOS DE DOM BOSCO CELEBRAM 120 ANOS DA CHEGADA À CHINA

Unir a Família Salesiana, continuar o sonho de Dom Bosco

A Província da China dos Salesianos de Dom Bosco realizou no passado sábado, 1 de Novembro, Dia de Todos os Santos, a cerimónia de lançamento do programa comemorativo do 120.º Aniversário da Chegada dos Salesianos de Dom Bosco à China. A acção decorreu no Salão Maria Auxiliadora do Instituto Salesiano de Macau – a Casa-mãe da Província.

Segundo uma nota enviada a’O CLARIM, “a Província da China planeou uma série de eventos comemorativos com a duração de ano e meio”. Do programa consta “a consagração solene, a 13 de Fevereiro de 2026, de duas relíquias sagradas – as relíquias de São João Bosco e o cálice de São Luís Versiglia – que ficarão permanentemente guardadas na Capela da Imaculada Conceição, dentro do Instituto Salesiano”, refere a mesma nota, acrescentando que “as celebrações irão terminar a 24 de Maio de 2027, Dia da Festa de Maria Auxiliadora, com uma grande procissão mariana”.

A longo de dezoito meses, “serão organizados vários programas, sessões de formação e actividades temáticas para ajudar os jovens salesianos, colaboradores, familiares e o público de Macau a compreender melhor os primórdios missionários dos Salesianos na China desde 1906 e a renovar o compromisso com a sua missão pastoral de educação e evangelização dos jovens”.

Na qualidade de Superior Provincial, o padre Domingos Leong, SDB, recordou como “inspirados pelo ‘Sonho da China’ de Dom Bosco, o padre Luigi Versiglia e o primeiro grupo de missionários para a China partiram da Europa e chegaram a Macau a 13 de Fevereiro de 1906, marcando o início da Missão Salesiana na China. Através da educação e da evangelização, eles serviram os jovens pobres e abandonados, plantando profundamente as sementes do amor de Cristo e do espírito de Dom Bosco na sociedade chinesa”.

O sacerdote encorajou “todos os membros da Família Salesiana” a continuarem a “cuidar e acompanhar os jovens no meio de um mundo em rápida mudança, permanecendo fiéis à ‘Educação do Amor’ que caracteriza a Missão Salesiana, e reacendendo o zelo pela evangelização”.

A cerimónia incluiu Missa pelo Dia de Todos os Santos – concelebrada pelos padres salesianos da Província –, tendo contado com a participação da Provincial das Filhas de Maria Auxiliadora da Província da China, Irmã Kenny Luk, e com mais de trezentos participantes, incluindo salesianos de Hong Kong, Macau e Taiwan, representantes das organizações da Família Salesiana em Macau e parceiros missionários e jovens.

