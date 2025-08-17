SACERDOTE SINO-CANADIANO PROFERE PALESTRA A 13 DE SETEMBRO

Evangelização e Esperança, pelo Padre Francis Ching

O padre Francis Ching, que ganhou notoriedade internacional com o programa radiofónico “Pergunte ao Padre Francis”, tem regresso a Macau agendado para meados do próximo mês. Com uma audiência global, o sacerdote canadiano é um dos clérigos mais conhecidos junto das comunidades chinesas católicas chinesas espalhadas pelo mundo e vai proferir, a 13 de Setembro, na Universidade de São José (USJ), uma palestra intitulada “Esperança na Evangelização”.

A iniciativa tem como público-alvo os católicos locais, com um foco particular nos portadores de deficiência e em todos quantos procuram reforçar a sua fé. O seu início está agendado para as 10:00 horas, no Auditório Centenário de Fátima, no Campus da Ilha Verde da USJ. O valor de inscrição é de cem patacas e inclui uma refeição ligeira.

Nascido em Hong Kong, em 1972, o padre Francis Ching esteve em Macau em Março do ano passado, tendo ministrado uma palestra no Colégio Diocesano de São José, durante a qual deu a conhecer o seu próprio percurso pessoal, pautado desde muito cedo pela perda de visão. No Canadá, para onde os seus pais emigraram em meados da década de 1980, notabilizou-se como “o sacerdote invisual que ensina as pessoas a ver”.

Actualmente com 53 anos, o padre Francis professou os votos sacerdotais em 2005, ano em que se tornou o primeiro missionário chinês a integrar as fileiras da Sociedade dos Companheiros da Cruz. À época, ainda conseguia ler textos ampliados, mas as limitações em termos de visão acabaram por se agravar, ao ponto de ter perdido por completo a capacidade de ler. Com a ajuda das novas tecnologias – uma aplicação chamada iBreviary e um iPhone ou iPad – o sacerdote consegue cumprir os seus deveres sacerdotais: a aplicação armazena e converte texto em voz e, logo de seguida, transmite as gravações para um auricular, o que lhe permite recitar partes da Eucaristia.

Responsável pela pastoral de língua chinesa na paróquia do Corpo de Cristo, em Vancouver, o padre Francis conquistou – como já referimos – notoriedade a nível global com o programa radiofónico “Pergunte ao Padre Francis”, produzido pela Fountain of Love and Life (FLL), um grupo de apostolado leigo direccionado para as comunidades católicas de língua chinesa, criado em 2005 com a missão de espalhar a Boa Nova do Evangelho através da produção e divulgação de conteúdos multimédia.

Desde que aceitou o convite da organização, o padre Francis já gravou quase uma centena de programas, nos quais responde a dúvidas sobre fé, religião, teologia ou quaisquer outros aspectos relacionados com a vivência da fé católica.

M.C.