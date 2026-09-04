SACERDOTE FRANCÊS, MISSIONÁRIO DA COMPANHIA DE JESUS, TINHA 81 ANOS DE IDADE

Morreu o padre Dominique Tyl, SJ

Antigo director da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de São José, o padre Dominique Tyl, SJ, faleceu no passado sábado, 29 de Agosto, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, vítima de doença prolongada. O sacerdote jesuíta, de origem francesa, destacou-se pela dedicação que demonstrou ao longo das quatro últimas décadas ao Ensino Superior, à investigação sociológica e à acção pastoral, tanto em Macau como em Taiwan.

Nascido em Saint-Pol-de-Leon, na região da Bretanha, em Dezembro de 1945, Dominique Tyl ingressou na Companhia de Jesus aos dezanove anos de idade, tendo sido enviado para Taiwan, onde iniciou estudos em língua e cultura chinesa. Em Taipé foi ordenado sacerdote a 16 de Maio de 1975.

Confirmado o caminho do Sacerdócio, regressou a França para prosseguir os estudos académicos e foi no seu país natal que obteve o Doutoramento em Sociologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris. Em 1983, emitiu os últimos votos solenes e passou a integrar a Província Chinesa da Companhia de Jesus, à qual dedicou a maior fatia do seu percurso pessoal e religioso.

Ao longo da sua carreira, o padre Dominique desempenhou diversos cargos académicos e institucionais. Fluente em Mandarim, foi director do Centro de Estudos Sociais e Culturais da Universidade Fu Jen e director do Instituto de Tradução da universidade católica formosina. Em Macau, onde chegou depois de ter prestado serviço pastoral na China continental e em Hong Kong, exerceu funções como secretário-geral do Instituto Ricci e integrou o grupo de docentes que impulsionaram o programa de serviço social do então Instituto Inter-Universitário de Macau, a actual Universidade de São José.

Na USJ, destacou-se como director da Faculdade de Ciências Sociais, tendo contribuído de forma decisiva para que o Programa de Desenvolvimento na Prisão ganhasse um novo fôlego. O sacerdote colaborou nos últimos anos com a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia, tanto no âmbito do ensino como da orientação de teses.

O padre Cyril Law, director da referida Faculdade, prestou-lhe um sentido tributo, num longo texto publicado nas redes sociais. “Os fiéis de Macau talvez não conheçam muito bem o padre Dominique Tyl, da Companhia de Jesus, mas ele lançou sementes profundas e silenciosas nestas partes da Ásia, na sociedade chinesa e na Igreja, especialmente nos domínios da acção social e da investigação académica”, sublinha o também chanceler da diocese de Macau. “O padre Tyl amava profundamente a China e os chineses, mas o que mais amava era, sem dúvida, a Igreja”, acrescenta.

Nos últimos anos, o sacerdote francês colaborou ainda com o Departamento de Arquivos Históricos e Património Cultural da Diocese de Macau na organização de fundos documentais históricos, no âmbito dos preparativos para o 450.º Aniversário da Diocese de Macau. O seu percurso missionário e pastoral abrangeu também a prestação de serviços em Palau durante o período da pandemia de Covid-19 e a assistência pastoral a comunidades francófonas de raíz africana na cidade de Guangzhou.

«A forma como entendemos a vida religiosa é uma aventura. Nunca sabemos o que nos espera, o que nos vai acontecer. Ainda não tinha dezanove anos quando entrei no Noviciado e nunca imaginei que celebraria cinquenta anos de ordenação sacerdotal em Macau», reconheceu o padre Dominique em Maio de 2025, em entrevista a’O CLARIM, poucos dias depois de ter celebrado as Bodas de Ouro de ordenação sacerdotal.

As disposições relativas às exéquias fúnebres encontram-se ainda a ser coordenadas entre a diocese de Macau e a Companhia de Jesus.

M.C.