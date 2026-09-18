SACERDOTE CANADIANO ORIENTA ENCONTRO DE ORAÇÃO NO ÚLTIMO SÁBADO DE SETEMBRO

Padre Francis Ching regressa a Macau para Jornada de Fé

O padre Francis Ching, missionário da Sociedade dos Companheiros da Cruz, regressa no final do corrente mês a Macau. Nascido em Hong Kong, o sacerdote canadiano vai participar numa palestra e orientar um encontro de oração e recolhimento, a convite da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

A igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Toi San, acolhe no dia 26 de Setembro uma jornada de reflexão espiritual e de fomento da fé dirigida pelo padre Francis Ming Chung Ching, CC, sacerdote que é conhecido no Canadá como “o padre que não vê, mas ensina os outros a ver”.

A iniciativa, que tem arranque agendado para as 10:00 horas da manhã e se prolonga até às 17:00 horas, engloba uma prelecção pública e um período de partilha de testemunhos, incluindo perguntas e respostas. O encontro termina com a celebração de Missa, seguida de um momento de oração e de adoração ao Santíssimo Sacramento.

Organizadora do encontro, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima estipulou uma taxa de participação no valor de cinquenta patacas. No entanto, o montante não cobre a despesa com o almoço, que terá de ser suportada pelos participantes. Os sacerdotes, seminaristas, religiosas e outras pessoas consagradas estão isentas do pagamento, anunciou a Paróquia.

O certame tem uma lotação máxima de trezentos participantes e as inscrições podem ser feitas com antecedência através dos canais habituais da Paróquia. Os interessados podem formalizar o registo directamente no Cartório Paroquial da igreja de Nossa Senhora de Fátima ou seguindo a hiperligação facultada pelo código QR disponibilizado nos cartazes informativos criados pela Paróquia para dar conta do regresso do padre Francis Ching a Macau.

O sacerdote, que visita a RAEM pelo terceiro ano consecutivo, vai ainda celebrar, no dia seguinte, 27 de Setembro, a Eucaristia Dominical na mesma igreja. A sua deslocação ao território integra o programa com que a igreja de Nossa Senhora de Fátima assinala o 450.º Aniversário da Diocese de Macau e insere-se no esforço contínuo de dinamização pastoral promovido pela Paróquia. Nos últimos anos, as iniciativas dinamizadas com o padre Francis Ching atraíram dezenas de pessoas, interessadas em aprofundar a sua vida espiritual e em renovar a fé, mas também em partilhar experiências ligadas à evangelização contemporânea e ao apostolado digital.

O padre Francis Ching perdeu totalmente a visão já depois de ter sido ordenado, tendo-se notabilizado através do programa radiofónico “Pergunte ao Padre Francis”, o que lhe permitiu ser hoje um dos sacerdotes mais conhecidos pelas comunidades católicas de língua chinesa espalhadas pelo mundo.

Nascido em Hong Kong e criado no Canadá, tem partilhado frequentemente o seu percurso de conversão e os desafios superados com a deficiência visual com que convive desde a infância. A caminhada vocacional, profundamente marcada pela redescoberta do amor divino durante os anos universitários, transformou-o num orador requisitado à escala global. Como o próprio tem sublinhado em diversas ocasiões e entrevistas concedidas a publicações da Imprensa católica – como a que concedeu a’O CLARIM em Março de 2024 – a verdadeira missão evangelizadora não se restringe à transmissão teórica de conceitos, mas passa sobretudo por estabelecer uma relação profunda, viva e transformadora entre o crente e Jesus Cristo.

M.C.