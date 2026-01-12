SACERDOTE AÇORIANO DÁ O NOME A NOVO ÓRGÃO DE TUBOS

Paróquia de São Lourenço homenageia Padre Áureo Castro

A igreja de São Lourenço acolhe, no dia 21 de Janeiro, um concerto de homenagem ao padre Áureo Castro. A iniciativa coincide com a reinauguração de um novo órgão de tubos, que a Paróquia decidiu “baptizar” com o nome do sacerdote e compositor, nascido nos Açores a 18 de Janeiro de 1917.

O instrumento, construído em 1870 pela firma britânica J.W. Walkers & Sons, foi instalado na igreja de São Lourenço, em Outubro do ano passado, pela empresa holandesa F.R. Feenstra orgelrestaurateur, depois de ter sido adquirido no Reino Unido. Originalmente concebido para usufruto privado, o órgão foi posteriormente transferido para um convento na Cornualha. Com a morte da última irmã religiosa, foi colocado no mercado e acabou por ser comprado em 2025.

«O director de Música Sacra da diocese de Macau, Andrew Leung, apercebeu-se que o órgão estaria disponível para aquisição e colocou a Diocese em contacto com a empresa dos Países Baixos que estava na posse do instrumento», disse o padre Cyril Law. «A transferência do instrumento do convento, na Cornualha, para os Países Baixos, foi efectuada por um outro intermediário holandês, que é também coleccionador», acrescentou o pároco de São Lourenço.

O concerto de consagração do instrumento decorre no exacto dia em que se assinala o 33.º aniversário da morte do padre Áureo Castro, falecido em 1993. O sacerdote, que co-fundou em 1962 a Academia de Música São Pio X, trocou os Açores por Macau aos catorze anos de idade anos e completou no Seminário de São José a formação sacerdotal, onde recebeu também os primeiros ensinamentos em composição musical. Considerado como um dos mais destacados compositores do território, o padre Áureo Castro foi durante vários anos responsável pela paróquia de São Lourenço, havendo uma boa razão para que o órgão seja agora “baptizado” com o nome do compositor açoriano. «Foi-me dito por sacerdotes mais velhos que quando era pároco de São Lourenço, o padre Áureo queria instalar um órgão de tubos na igreja. De certa forma, estamos a dar cumprimento aos seus desejos. Muito sensatamente foi decidido que o instrumento seria “baptizado” com o seu nome, em sua memória», explicou o padre Cyril.

Da responsabilidade do Coro Perosi e da organista Olga Wong, o alinhamento do concerto inaugural do Órgão Memorial Padre Áureo Castro será constituído integralmente por obras do sacerdote e compositor açoriano. «O público vai poder escutar peças corais como “Louvado Seja”, “Domine non sum dignus” ou “Surrexit Dominus”, interpretadas pelo Coro Perosi. Olga Wong vai ainda tocar várias obras para órgão compostas pelo padre Áureo, como a aria que faz parte da “Cantata de Santa Cecília”».

O Órgão Memorial Padre Áureo Castro é actualmente o órgão de tubos mais antigo de Macau, de Hong Kong e da China continental. A instalação do instrumento na igreja de São Lourenço é histórica por vários motivos. Por um lado, porque marca o regresso dos órgãos da J. W. Walker & Sons a território chinês. A existência de vários órgãos Walker no Continente e em Hong Kong entre o último quartel do Século XIX e o início do Século XX está bem documentado.

M.C.