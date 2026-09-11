ROTÁRIOS COMPROMETEM-SE A “CRIAR UM IMPACTO DURADOURO”

José Alves é o novo presidente do Rotary Club of Macau

Os novos dirigentes dos clubes de rotários presentes na RAEM tomaram posse no passado dia 5 de Setembro, em cerimónia realizada na Torre de Macau. O professor José Alves, director da Faculdade de Gestão da Universidade da Cidade de Macau (CityU), é o novo presidente do Rotary Club of Macau. Perante os respectivos sócios, tomaram também posse os novos presidentes do Rotaract Club of Macau, Rotaract Club of University of Macau Students’ Union, Interact Club of St. Paul School of Macau e do Interact Club of the International School of Macao.

Segundo um comunicado enviado às redacções, “a cerimónia conjunta de tomada de posse assinala a passagem do testemunho dos presidentes cessantes para os novos presidentes, na presença dos respectivos sócios dos clubes, convidados da comunidade e Rotários, Rotaractors locais e visitantes”.

O presidente cessante do Rotary Club of Macau, Denis Iec, destacou os projectos de serviço e outras conquistas do clube, enquanto o seu sucessor, José Alves, afirmou que «Macau surge como uma encruzilhada de um poder único – não só para o comércio e o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, mas, acima de tudo, para o serviço humanitário». Já a nova presidente do Rotaract Club of Macau, Cherry Ng, reflectiu sobre o tema que rege o actual ano rotário: “Crie um Impacto Duradouro”.

Também Daisy Leong, a nova presidente do Rotaract Club of University of Macau Students’ Union discursou, tendo prometido «proporcionar aos estudantes da Universidade de Macau um leque mais diversificado de actividades e programas de desenvolvimento profissional, e incentivá-los a participar activamente em acções de serviço comunitário para alargar as suas experiências pessoais».

Jolin Cheang e Jasmine Chua foram as duas mais jovens presidentes presentes na Cerimónia Conjunta de Posse, sendo que Jolin, do Interact Club of St. Paul School of Macau, e Jasmine, do Interact Club of the International School of Macao, comprometeram-se a dar continuidade aos serviços prestados nos anos anteriores e a levar os jovens a compreender que o serviço exige dedicação a longo prazo, para além de pretenderem alargar o leque das actividades para melhor servir a comunidade.

Durante a cerimónia, o presidente José Alves entregou um cheque no valor de quinze mil patacas com o objectivo de apoiar as actividades da Escola Concordia de Educação Especial, beneficiária de longa data do Rotary Club of Macau.

De acordo com o mesmo comunicado, entre os ilustres convidados presentes contavam-se o director do Departamento de Coordenação do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Gao Chuan, e a representante da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude, Stephanie Yiu.

A Redacção