ROMAGEM ESTÁ PARA AMANHÃ AGENDADA

Católicos de língua portuguesa em peregrinação à Penha

Os católicos que devotamente visitarem a capela de Nossa Senhora da Penha e a igreja do Seminário de São José até 6 de Janeiro – dia em que a Igreja Católica comemora a Solenidade da Epifania do Senhor – poderão receber a Indulgência Jubilar concedida pelo Papa. Esta é a principal finalidade da peregrinação que amanhã, sábado, se realiza em direcção à Ermida da Penha. «O objectivo principal da peregrinação, para além de coincidir com a preparação para o Tempo do Advento, é oferecer aos católicos locais a oportunidade de receberem a Indulgência Jubilar. A Igreja concede a Indulgência para quem cumpra alguns requisitos. Esta pode ser para a própria pessoa ou para alguém já falecido», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM.

Mais: «um dos requisitos é que a pessoa visite um local de peregrinação onde esteja localizada uma Porta Santa. Aqui em Macau, a Porta Santa está situada na igreja do Seminário de São José e também na Ermida da Penha. Este ano, no primeiro semestre, já fizemos uma peregrinação à Porta Santa do Seminário de São José», lembrou o vigário da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

O acto de cruzar fisicamente uma Porta Santa (o gesto significa uma renovação da fé e um desejo de transformação espiritual) é um dos requisitos indispensáveis para a obtenção da Indulgência, mas não é o único. Antes do início da caminhada com destino à Penha, os participantes vão poder receber o Sacramento da Reconciliação. «A peregrinação arranca com um período de preparação que decorre entre as 8 horas e 30 e as 9 horas e 30 da manhã. Vamos ouvir as pessoas em confissão, que é uma das exigências que a Igreja coloca para que as pessoas possam receber a Indulgência. Das 9 horas e 30 às 10:00 horas, vamos ter um momento de formação, em que explicarei o que são as Indulgências e a importância do Ano Santo», explicou o sacerdote.

Segundo ele, «a peregrinação irá começar às 10:00 horas. Vamos fazer uma peregrinação discreta pela Avenida da Praia Grande, as pessoas vão rezando individualmente e quando chegarmos à Penha, por volta das 11:00 horas, vamos rezar o Terço, depois a oração da Hora Média com as Irmãs Trapistas, e entre o meio-dia e o meio-dia e meia vamos ter um momento de Adoração ao Santíssimo. A peregrinação chega ao fim com a bênção do Santíssimo e com mais um momento de Adoração».

Ao longo dos últimos meses, o padre Daniel tem vindo também a recorrer à Internet e às redes sociais para promover o Ano Santo. Com o projecto “Um Ano com a Sagrada Escritura”, incentiva a uma maior reflexão sobre a misericórdia divina, o perdão e a fraternidade. «Uma actividade que desenvolvemos durante este Ano Jubilar foi algo designado “Um Ano com a Sagrada Escritura”. Foi algo que fiz através do YouTube. Dividi a Bíblia em mais ou menos dois, três ou quatro capítulos por dia, as pessoas tinham um cronograma, faziam a leitura da Bíblia e eu fazia um vídeo, a explicar», ilustrou, concluindo: «Estes vídeos, na parte que diz respeito ao Novo Testamento, que começou a 1 de Outubro, estão a ser transmitidos por uma televisão católica do Brasil, a TV Século XXI. Esta é outra iniciativa que surgiu em Macau para celebrar o Ano Santo».

M.C.