RESPOSTA AO CHAMAMENTO

Seis jovens de Timor-Leste entram no Seminário Diocesano de São José

O Seminário Diocesano de São José iniciou o ano lectivo 2026-2027 com a integração de seis seminaristas de Timor-Leste, no passado dia 26 de Agosto.

Os seminaristas chegaram a Macau acompanhados pelo padre Augusto, que será o seu formador no Seminário e preceptor enquanto estiverem no território.

Os seis novos seminaristas juntam-se a outros três que já estudam no Seminário, reforçando-se assim os laços de fraternidade entre a comunidade de seminaristas da diocese de Macau.

No entender dos responsáveis do Seminário Diocesano, a chegada dos novos seminaristas enriquece a diversidade cultural, bem como renova o sentido de propósito – especialmente entre os seminaristas da diocese local. «Eles [os novos seminaristas] são mais jovens e trazem consigo entusiasmo e energia renovada. Tal motivou os seminaristas já presentes a assumirem um papel de apoio e acompanhamento», foi explicado a’O CLARIM.

Por forma a acolher os seis jovens timorenses, D. Stephen Lee presidiu a Missa de boas-vindas, a 28 de Agosto. A Eucaristia consubstanciou um momento de Acção de Graças, «uma vez que a comunidade eclesial de Timor-Leste confia estes jovens à orientação de Deus enquanto eles empreendem o percurso de discernimento, estudo e formação pastoral no Seminário de Macau».

Para os jovens timorenses, o início do novo ano de formação é um momento de oração e abertura. «Rezo a Deus para que me abençoe e me dote de mais graça para as minhas vocações», afirmou um dos seminaristas timorenses. «Embora venham a concluir os estudos e a ser ordenados pelas respectivas dioceses em Timor-Leste, a sua presença traz uma nova e vibrante alegria à comunidade do Seminário».

A’O CLARIM, o padre Leonard Dollentas, sacerdote diocesano filipino e membro da equipa de formação do Seminário, disse: «Somos abençoados com novos seminaristas de Timor-Leste. Rezo para que Deus nos guie à medida que exploramos, nos imergimos e nos enriquecemos com a nova cultura, língua, costumes, pessoas e ministério que estes jovens irão partilhar com a comunidade do Seminário».

Um outro seminarista, que participou igualmente na Missa de boas-vindas, revelou que a sua esperança para o ano que se avizinha está enraizada na comunidade e no serviço: «Espero que trabalhemos juntos para “ir para o alto mar” e nos apoiemos mutuamente na nossa jornada de fé, especialmente através dos estudos e das obras apostólicas». E um seu companheiro de jornada acrescentou: «Rezo pelo dom da perseverança e da força interior para me dedicar plenamente à minha formação no Seminário, aos estudos e ao crescimento espiritual».

À medida que o Seminário Diocesano de São José inicia mais um ano de formação, os responsáveis pelo estabelecimento de Ensino recordam aos fiéis que «as vocações florescem no seio de uma comunidade que reza e se apoia mutuamente». Segundo eles, «todos são encorajados a continuar a incluir os seminaristas nas suas orações, pedindo que sejam fortalecidos na fé, enriquecidos em sabedoria e formados como pastores compassivos para o povo de Deus».

O caminho para a formação de um sacerdote católico é marcado pelo discernimento, pela dedicação e por um profundo compromisso de servir a Deus e ao Seu povo. A formação no Seminário envolve estudos académicos, orientação espiritual, experiência pastoral e vida comunitária, tudo concebido para ajudar cada homem a discernir a sua aptidão para o Sacerdócio e a ser moldado como um pastor segundo o coração de Cristo.

A Redacção