REGRESSOU À RAEM APÓS UMA DÉCADA DE AUSÊNCIA

Centro de Cultura Newman visitou “hospital voador” da Orbis

O Hospital Oftalmológico Itinerante da Orbis – o icónico “Flying Eye Hospital” – regressou a Macau no final da passada semana, após uma ausência de dez anos. O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman foi uma das instituições locais às quais foi dada a possibilidade de conhecer o interior da aeronave.

Uma delegação do Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman efectuou, na sexta-feira, 5 de Setembro, uma visita ao Hospitalar Ocular Itinerante, um avião MD-10 outrora convertido pela Orbis numa unidade de ensino e clínica móvel.

Durante a breve incursão, os representantes do Centro de Cultura Newman tiveram a oportunidade de conhecer de perto as instalações especializadas da unidade de saúde com asas, incluindo a sala onde são realizadas as cirurgias e a ala onde os pacientes recuperam, assim como a sala de aula interactiva utilizada nas formações que a organização ministra.

“O Centro de Cultura Newman teve a honra de ser convidado a subir a bordo deste ‘farol de esperança’, para testemunhar um exemplo duradouro de compaixão e de cura. Mais do que uma mera instalação de ensino móvel, o Hospital Oftalmológico Itinerante representa o ponto de partida para uma visão renovada, um impulso de esperança para inúmeras pessoas que se debatem com falta de visão”, explicou a entidade, de matriz católica, em declarações a’O CLARIM, acrescentando: “Passo a passo, a delegação percorreu a sala de operações a bordo, a sala de recobro e a sala de aula interactiva e pode ver, em primeira mão, de que forma equipas médicas e os voluntários fazem uso da sua capacidade e altruísmo para trazer luz aos cantos sombrios do mundo”.

A visita permitiu um diálogo aprofundado entre os responsáveis do Centro de Cultura Newman e da Orbis sobre a convergência entre o cuidado comunitário e a acção humanitária. As duas partes comprometeram-se a promover uma maior sensibilização e empatia em prol da comunidade invisual e a reforçar a cooperação, tendo em vista a prevenção da cegueira e o reforço da saúde oftalmológica.

“Durante a visita, os representantes desenvolveram um diálogo sincero sobre a integração dos cuidados comunitários e do serviço humanitário. Juntas, as duas organizações procuraram entender de que forma as expressões criativas e as ligações culturais podem despertar uma maior empatia pelas pessoas com deficiência visual, garantindo que a profunda beleza de alimentar a esperança continua a ressoar por toda a Macau”, sublinhou ainda o Centro de Cultura Newman.

A histórica visita do “Flying Eye Hospital” a Macau destacou-se por introduzir no território, pela primeira vez, um projecto de formação avançada que tem por base a simulação de intervenções cirúrgicas, dirigido a oftalmologistas e profissionais locais de enfermagem. O programa de formação abrange áreas especializadas como o tratamento de cataratas, glaucoma e enfermagem oftalmológica.

Além da vertente estritamente médica e de formação, a paragem da aeronave em Macau serviu para assinalar o 20.º aniversário da presença da Orbis na RAEM.

As operações da organização norte-americana contam com o apoio de patrocinadores de longa data, entre os quais a Alcon e a marca de relógios suíça OMEGA.

M.C.