RECEPÇÃO AO CALOIRO DECORREU A 28 DE AGOSTO

USJ com quase duzentos novos alunos

A Universidade de São José iniciou o novo ano lectivo com a organização de uma iniciativa de boas-vindas aos novos alunos dos cursos de licenciatura da instituição de Ensino Superior. A USJ conta com pelo menos 180 novos estudantes, sendo que 25 dos quais estão em Macau ao abrigo de programas de intercâmbio académico.

Os números foram avançados por Stephen Morgan, reitor da Universidade de São José, durante a edição de 2025 do Dia de Orientação da instituição de Ensino Superior de matriz católica, o equivalente à cerimónia de recepção ao caloiro organizado pelas Universidades portuguesas.

O evento, que decorreu na última quinta-feira de Agosto, no Auditório Centenário de Fátima do Campus da Ilha Verde, teve como grande objectivo facilitar a integração dos novos alunos na vida académica da instituição, mas também o propósito de impulsionar a interacção e a comunicação entre os recém-chegados.

Este ano os responsáveis pelo acolhimento dos novos estudantes optaram por uma abordagem inovadora, de cariz lúdico, com a finalidade de dar a conhecer as instalações, as diferentes Faculdades que integram a USJ, e familiarizar os novos recrutas com o ambiente de aprendizagem da Universidade de São José. A iniciativa atraiu mais de uma centena de pessoas, entre professores e alunos.

Os novos estudantes foram recebidos com um discurso de boas vindas, no qual Stephen Morgan destacou a multiculturalidade e o cosmopolitismo como características fundamentais da Universidade de São José. Na alocução que proferiu, o reitor defendeu que a agregação de estudantes de países e origens culturais diferentes ajuda a impulsionar o diálogo e um intercâmbio intelectual mais rico. Stephen Morgan argumentou ainda que a diversidade de perspectivas é parte essencial do processo de crescimento no Ensino Superior e um dos factores que mais contribuem para o sucesso do projecto académico da USJ.

Na mesma ocasião, o responsável encorajou os novos alunos a abraçarem com coragem os desafios que terão pela frente e a empenharem-se de forma activa no percurso académico que agora iniciam. Por último, Stephen Morgan desejou a todos os estudantes um ano académico notável e exortou-os a serem instrumentos de uma abordagem educativa que privilegia o diálogo, a multiculturalidade e o intercâmbio cultural.

Ao longo do evento os alunos participaram em iniciativas de orientação em grupo, tendo sido intimados a concluir diversas tarefas dentro e fora do Campus com o objectivo, por exemplo, de se familiarizarem com as funções e serviços do Secretariado dos Assuntos Académicos e da biblioteca. Ao longo do dia os grupos de caloiros foram acompanhados por alunos que já frequentam a instituição e com o auxílio dos quais se inteiraram sobre aspectos como o horário de funcionamento e a localização das valências desportivas da Universidade de São José.

M.C.