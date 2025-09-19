Dois seminaristas diocesanos iniciam nova vida em dia de investidura

RECEBERAM SOTAINA DAS MÃOS DE D. STEPHEN LEE

adminLocal, Todas as Categorias

Dois seminaristas diocesanos iniciam nova vida em dia de investidura

Este ano, dois seminaristas – alunos do Seminário Diocesano de São José – foram oficialmente acolhidos na formação do Seminário, tendo as respectivas investiduras ocorrido no passado sábado, 13 de Setembro, na igreja de São Domingos. A cerimónia, preparada para o efeito, realizou-se durante a celebração de Missa presidida pelo reitor do Seminário, o bispo D. Stephen Lee.

O rito de investidura permite que os seminaristas enverguem oficialmente a sotaina em todas as celebrações litúrgicas.

Ao colocarem a sotaina, os dois jovens seminaristas, Argene Aguila Clasara e Jaden Jude Justinian Ravindran, comprometeram-se a dar continuidade à sua formação e a no futuro abraçarem o Sacerdócio. Durante os ritos litúrgicos, declararam publicamente a sua dedicação a Cristo e à Sua Igreja. Este acto constitui uma fonte de graça e um apelo à santidade. Como disse São Filipe Néri: «A batina [sotaina] não é apenas um hábito, mas um sinal de vocação divina. Deve ser usada com a máxima reverência e deve inspirar quem a veste a viver uma vida de piedade e virtude». A sotaina serviria como sinal visível da disposição de fazer a vontade de Deus de servir o Seu povo. Esta vontade de Deus é um caminho para nos (os seminaristas e os sacerdotes) santificarmos, a fim de santificar os outros. No caso das sotainas, elas representam humildade, simplicidade e compromisso com uma vida de serviço a Deus, segundo a Sua vontade.

Usar sotaina é um sinal visível da dedicação de alguém à fé; significa que há uma separação em relação às preocupações mundanas. A sua cor é frequentemente significativa – tradicionalmente é preta, simbolizando humildade e sacrifício. Lembra também aos fiéis a escolha feita pelos seminaristas de se entregarem, pelo caminho estreito da cruz, à morte ao serviço do mundo. Os fiéis são convidados a rezar por eles, para que possam usar a sotaina como sinal de devoção e da sua afirmação de pertencerem a Jesus, a quem chamamos, com razão, nosso Senhor e Deus.

As sotainas servem igualmente como lembrança visível do compromisso dos seminaristas para com a sua fé e vocação. Daí ser necessário ter hoje bons seminaristas para que no futuro possamos ter pastores formados segundo o coração de Deus: santos, entusiastas e dedicados a servir a Igreja. Os seminaristas devem dizer corajosamente “não” ao que é inadequado às suas vocações e afastarem-se dos espíritos do mundo, ousando nadar contra a corrente sem serem levados pela correnteza. O caminho perfeito não é alcançado, se não se entregarem e lutarem contra as fraquezas humanas.

O Seminário Diocesano de São José conta actualmente com quatro seminaristas que se preparam para o Sacerdócio diocesano. São seminaristas que irão servir as diversas necessidades ministeriais da diocese de Macau, após serem ordenados.

Pedimos orações contínuas por estes jovens. Deo Gratias.

Pe. Leonard Dollentas

Email, RSS Follow

Related Posts

SECRETÁRIO DE ESTADO DO VATICANO HOMENAGEOU AS VÍTIMAS DO ELEVADOR DA GLÓRIA, EM LISBOA
September 19, 2025 0

SECRETÁRIO DE ESTADO DO VATICANO HOMENAGEOU AS VÍTIMAS DO ELEVADOR DA GLÓRIA, EM LISBOA

PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO CELEBRA FESTA LITÚRGICA DE SANTO ANDRÉ KIM
September 18, 2025 0

PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO CELEBRA FESTA LITÚRGICA DE SANTO ANDRÉ KIM

PAPA RECEBEU MÃE QUE SOUBE PERDOAR
September 17, 2025 0

ESTADO ISLÂMICO: PAPA RECEBEU MÃE QUE SOUBE PERDOAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *