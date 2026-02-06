QUATRO SUPERMERCADOS ALIAM-SE À INICIATIVA

Escuteiros Lusófonos voltam a recolher alimentos

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) realiza amanhã, 7 de Fevereiro, mais uma edição da sua tradicional campanha anual de recolha de alimentos. A iniciativa, que decorre entre o meio-dia e as 18:00 horas, tem como principal objectivo angariar bens de consumo – arroz, enlatados, cereais e outros géneros alimentícios não perecíveis – que serão posteriormente distribuídos por famílias carenciadas.

Pelo segundo ano consecutivo, os donativos angariados nos quatro supermercados que habitualmente se associam à campanha revertem para a Cáritas de Macau e para a Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM). As duas organizações serão responsáveis por fazer chegar os alimentos a agregados familiares vulneráveis, explicou Nelson António, em declarações a’O CLARIM.

«Vamos estar nos quatro supermercados com os quais temos vindo a colaborar nos últimos anos. Grupos de escuteiros, pais e voluntários vão estar distribuídos pelos vários supermercados entre o meio-dia e as seis horas da tarde. Um outro grupo estará na nossa sede, a receber as recolhas provenientes dos vários supermercados e a fazer a contagem dos alimentos. Logo após a última recolha, vamos fazer a contagem final e as duas instituições vão levantar, nesse mesmo dia, os alimentos recolhidos», disse o chefe de agrupamento do GELMac. «Vamos ter mais ou menos cerca de oitenta pessoas – entre escuteiros, pais e voluntários – a colaborar nesse dia e, como referi, vamos entregar os resultados dessa recolha às duas instituições, à Cáritas e à ARTM», acrescentou.

A exemplo do que sucedeu nas anteriores edições da campanha, os pontos de recolha são quatro supermercados da rede Seng Cheong e Benvindo. Em Macau, a acção de solidariedade volta a estar concentrada no supermercado Benvindo da Avenida Sidónio Pais e na superfície comercial da rede Seng Cheong no edifício La Marina. Na Taipa, as operações de recolha terão por base os supermercados Seng Cheong dos Jardins do Oceano e na Avenida Dr. Sun Yat Sen.

Depois de ter sido organizada durante muitos anos no período do Natal, a campanha de recolha de alimentos promovida pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos volta este ano a ser conduzida nas vésperas do Ano Novo Lunar, época festiva em que os apelos à generosidade são habitualmente bem recebidos.

«Inicialmente fazíamos a recolha por altura do Natal. Para a comunidade portuguesa o Natal tem sempre alguma simbologia e as pessoas estão mais receptivas a dar e essa era uma das razões pelas quais elegíamos o período do Natal», referiu Nelson António. «Aqui em Macau, no entanto, vive-se o Ano Novo Chinês de uma forma muito especial. Uma vez que grande parte da comunidade local é chinesa, decidimos há dois ou três anos proceder a esta alteração e funcionou muito bem. As pessoas mostraram-se muito receptivas e colaboraram na campanha. Por isso, desde há dois ou três anos, temos vindo a organizar esta recolha perto do Ano Novo Chinês. Este ano a iniciativa vai decorrer praticamente a uma semana do início do Ano Chinês», sublinhou.

Um bom resultado, reconheceu Nelson António, seria superar a fasquia dos dois mil quilos de alimentos «Temos angariado sempre entre tonelada e meia e duas toneladas. Ficaríamos muito satisfeitos se conseguíssemos atingir as duas toneladas ou superar as duas toneladas de alimentos. É esse o nosso grande objectivo», concluiu.

M.C.