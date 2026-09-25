QUADRO DE CATEQUISTAS REFORÇADO COM SEMINARISTAS TIMORENSES

Catequese na Paróquia do Carmo inicia este Domingo

A Catequese na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, tem início este Domingo, 27 de Setembro, com a bênção de crianças e catequistas. Entres os novos formadores estão dois seminaristas timorenses.

O novo ano catequético da comunidade católica de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo tem início este Domingo, com um quadro de catequistas reforçado e sete grupos de Catequese.

O início formal do novo ciclo de catequização é precedido por uma breve cerimónia na qual o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, vai abençoar as crianças e os catequistas. O número de catequizandos para 2026-2027 ainda não é definitivo, uma vez que as inscrições permanecem abertas. Contudo, deve rondar cerca de cinquenta.

«Vamos arrancar este Domingo com a Catequese, mas primeiro vamos abençoar os catequistas. Há alguns catequistas novos e outros que transitaram do ano passado. No total, vamos ter sete grupos de Catequese», confirmou o vigário paroquial da igreja do Carmo para a comunidade de língua portuguesa. «Normalmente, temos entre quarenta e cinquenta crianças. Por vezes temos mais! Não sei este ano quantas serão em termos concretos, até porque estamos ainda a aceitar inscrições de algumas crianças», acrescentou.

Coordenada pela Irmã Maria Mãe da Igreja, do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, a equipa de catequistas é composta por elementos que transitaram do ano passado e também por alguns dos jovens que participaram nas missões a Cabo Verde e a Angola promovidas pela Paróquia, e por novos colaboradores. O corpo de apoio pedagógico e pastoral irá ficar enriquecido com a colaboração de dois seminaristas provenientes de Timor-Leste.

«Temos alguns jovens missionários que foram comigo a Cabo Verde e a Angola. Para ajudarem na Paróquia, agora também são catequistas e vão trabalhar com as crianças», sublinhou o padre Eduardo. Mais: «temos também um seminarista, um irmão dehoniano, o Orlando da Cruz, que está a estudar Teologia em Macau e que nos vai ajudar na Catequese. O Orlando é timorense e, para além dele, vamos ter um outro jovem timorense a trabalhar connosco. É um jovem seminarista diocesano, que está a estudar no Seminário de São José».

Os catequistas terão a incumbência de mostrar os caminhos da fé a sete grupos de crianças e jovens, que incluem desde o primeiro ano, destinado a crianças de cinco e seis anos de idade, até aos jovens da Infância Missionária, grupo que integra elementos que já receberam o Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão), mas ainda não realizaram a Profissão de Fé.

No plano de actividades do ano catequético da paróquia de Nossa Senhora do Carmo destacam-se, desde logo, momentos comunitários e litúrgicos com grande tradição na Paróquia, começando desde logo pela Festa do Natal. A iniciativa, que se estende por toda uma tarde, com música e actividades comunitárias, tem como momento fundamental uma apresentação conjunta que combina crianças da Catequese e outros elementos da comunidade de língua portuguesa.

M.C.