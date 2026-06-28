PROJECTO ARRANCA NO INÍCIO DE JULHO, A TÍTULO EXPERIMENTAL

Dream Corner lança centro de actividades para idosos

A medida visa combater o isolamento social da população sénior da paróquia da Sé através de uma oferta diversificada de actividades diurnas. Será testada durante um período experimental de três meses. Para já, as actividades são gratuitas.

O espaço Dream Corner, localizado na cave do Cartório da Sé, empreende, no início de Julho, uma nova fase no seu funcionamento, com a abertura formal de um centro de actividades dedicado aos mais velhos. O projecto, que deu os primeiros passos no final da semana passada com uma sessão dedicada à confecção dos “zongzi” – bolos de arroz glutinoso consumidos por ocasião do Festival dos Barcos-Dragão – pretende afirmar o Dream Corner como um ponto de encontro e dinamização comunitária. O objectivo é reforçar o sentido de pertença dos paroquianos da Sé, ao mesmo tempo que proporcionará oportunidades de valorização a quem tem muito tempo livre.

«Queremos atrair mais idosos, de forma a ajudar a criar um maior sentido de pertença à Paróquia. Por outro lado, ao oferecermos estas actividades estamos a contribuir para que não permaneçam em casa sozinhos o dia todo. É uma forma de combater a solidão e o isolamento. Queremos tirá-los de casa. Se estiverem dispostos a isso, podem vir ter connosco todas as tardes e aprender qualquer coisa com os nossos formadores», explicou Stella Li, que gere o espaço em regime de voluntariado, em declarações a’O CLARIM.

O calendário de actividades para o primeiro mês de funcionamento do projecto, disse Stella Li, encontra-se em fase de finalização. Durante os três primeiros meses, o centro vai operar entre segunda e sexta-feira, com as actividades a desenrolarem-se sobretudo durante o período da tarde. A escolha dos dias não é aletória. A pretensão dos responsáveis é reservar os fins-de-semana para usufruto da família e para o convívio familiar. A oferta estará focada nos dias em que a procura por actividades de natureza social é maior por parte dos idosos, muitos dos quais já não se encontram em idade activa.

O programa concebido para os três primeiros meses, durante os quais as novas valências vão operar a título experimental, aposta em actividades de carácter prática e recreativo, com uma duração estimada de entre uma a duas horas por sessão. A oferta inicial do centro contempla intervenções no campo das artes manuais e criativas, com a oferta de acções de formação em domínios como os arranjos florais, bordados, croché, tricot, pintura básica e técnica zentangle – uma forma de arte meditativa, baseada em padrões repetitivos. «Estamos a falar de actividades muito simples, pensadas para iniciantes. Durante os três primeiros meses, não vamos cobrar nada. As actividades serão gratuitas. Queremos atrair participantes. Não vamos abrir a porta a toda a gente, por assim dizer. O nosso alvo preferencial são os paroquianos mais velhos. Durante os primeiros três meses vamos ver como conseguimos operar e procurar perceber que dificuldades nos esperam, por exemplo, no recrutamento de formadores. Mas o objectivo, como dizia, é proporcionar aos nossos paroquianos um espaço de pertença», acrescentou a responsável.

ESPAÇO DE PERTENÇA

Adicionalmente, referiu Stella Li, o centro deverá integrar, numa fase inicial, uma componente de saúde física. Durante o mês de Julho, às quintas-feiras, durante o período da manhã, será dinamizada uma sessão de alongamentos com um professor de ioga, dirigida aos mais velhos. Irá focar-se, essencialmente, na mobilidade e no bem-estar físico, uma área que vai ao encontro do interesse pessoal da própria gestora do espaço.

A missão central do novo centro, sublinhou Stella Li, é clara. Sendo muito procurado por turistas, que ali adquirem “souvenirs” de Macau e artigos de cariz religioso, o Dream Corner ambiciona afirmar-se como um espaço de pertença que combata o isolamento social e o desânimo na terceira idade. Ao oferecer uma alternativa ao recolhimento doméstico, o Dream Corner pretende criar uma “aura” de convívio que contribua para o fortalecimento dos laços entre os paroquianos.

Para uma fase subsequente, e após a estabilização do programa diurno, está já a ser equacionada a expansão das actividades para o horário nocturno. A partir de Outubro, o plano passa pela exibição de filmes às sextas-feiras à noite, focados em histórias de santos e figuras religiosas, aproveitando o acervo pessoal da dirigente. Aos sábados e aos Domingos, o Dream Corner poderá começar a receber pequenos recitais dedicados aos mais novos. «Estamos a pensar promover recitais ao fim-de-semana para as crianças. Temos aqui um piano e há sempre pessoas disponíveis para tocar. Creio que é uma boa ideia ter um recital uma vez por mês ao fim-de-semana. Mas isto são iniciativas já para uma segunda fase. Durante os três primeiros meses, as actividades estão centradas nos dias da semana e no período da tarde», recordou.

Dada a natureza das actividades – exigem uma interacção próxima e espaço de trabalho individual, a capacidade de cada sessão está limitada a dez participantes durante a fase experimental. Embora o espaço do Dream Corner tenha capacidade para albergar entre quarenta a cinquenta pessoas para eventos pontuais, como festas de aniversário, a qualidade da aprendizagem e a segurança dos utentes são prioridades na fase inicial.

Após o trimestre experimental, Stella Li e os responsáveis pela proposta vão analisar os resultados para decidir sobre o futuro do centro. Entre as possibilidades sobre a mesa está a transformação do projecto num clube, no qual os membros poderão pagar uma mensalidade para aceder ao conjunto das actividades oferecidas, garantindo assim a sustentabilidade a longo prazo da iniciativa.

Marco Carvalho