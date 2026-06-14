PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PRETENDE CRIAR ATITUDE DE SERVIÇO ENTRE OS MAIS NOVOS

Jovens visitaram lares e centros de apoio a idosos

Um grupo formado por jovens, provenientes de várias escolas secundárias de Macau, visitou no passado fim-de-semana o Lar de Nossa Senhora da Penha, gerido pela Cáritas. A visita realizou-se ao abrigo da edição de 2026 do programa de voluntariado juvenil “Go and Care”, promovido pela Comissão Diocesana da Juventude.

Actualmente na quarta edição, a iniciativa tem como objectivo sensibilizar os mais novos para as realidades mais vulneráveis da sociedade local e neles despertar uma atitude de serviço e de compromisso para com a comunidade enraizada nos valores cristãos.

O programa abarca este ano um grupo de oito estudantes, maioritariamente de instituições de Ensino de matriz católica. «Este ano formámos um novo grupo de voluntários, constituído por sete ou oito alunos do Ensino Secundário. Estes alunos recebem formação durante alguns meses para que tenham uma ideia de como devem agir e como podem ajudar os mais vulneráveis», disse Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM. «Contactámos o Exército de Salvação e a Cáritas para que estes jovens voluntários possam aprender como estas instituições cuidam dos idosos», acrescentou a vice-presidente da Comissão Diocesana da Juventude.

Realizada no passado sábado, a visita integrou a fase inicial de formação do projecto. No Lar de Nossa Senhora da Penha, os participantes tiveram a oportunidade de tomar o pulso ao trabalho desenvolvido pela Cáritas no apoio a idosos. No final de Maio, o grupo de jovens voluntários já se havia submetido a uma primeira experiência de familiarização, com a visita ao Centro Integrado de Idosos gerido pelo Exército de Salvação no Bairro do Fai Chi Kei.

O programa divide-se em duas grandes fases. Na fase inicial, os jovens são convidados a mergulhar em diferentes realidades sociais e a compreender de forma mais aprofundada as necessidades dos outros. As visitas aos centros de idosos, por exemplo, visam proporcionar aos jovens um contacto directo com a realidade das pessoas com demência e outros idosos dependentes, permitindo que os participantes ouçam testemunhos, observem as dinâmicas diárias e assimilem os desafios e as dificuldades concretas com que se deparam.

Concluída a fase de formação sobre o cuidado ao próximo, os voluntários são chamados a eleger, de forma autónoma, as instituições com as quais pretendem colaborar de forma mais regular, explicou Tammy Chio: «Depois de se submeterem a formação e de se familiarizarem com diferentes abordagens, os jovens visitam diferentes organizações para que possam perceber que o serviço difere de grupo para grupo e que nem todos apresentam as mesmas necessidades. Depois do período de aprendizagem, provavelmente depois do Verão, terão que escolher a organização com a qual querem trabalhar em regime de voluntariado».

O foco inicial do grupo está centrado no apoio a idosos, particularmente aos que sofrem de demência, uma das áreas onde as necessidades são mais prementes em Macau. O programa pretende, no entanto, também contribuir para uma maior sensibilização dos jovens para diferentes tipos de vulnerabilidade social, promovendo um conhecimento mais concreto do trabalho desenvolvido por instituições como a Cáritas, o Exército de Salvação ou a Santa Casa da Misericórdia.

Muitos dos jovens envolvidos manifestam interesse em seguir carreiras na área social, nomeadamente como assistentes sociais. A iniciativa procura proporcionar uma experiência prática que vá além da teoria, incentivando a empatia, a escuta activa e um compromisso mais vincado com a comunidade.

M.C.