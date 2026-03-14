Colégio Diocesano de São José celebra 95 anos

PROGRAMA COMEMORATIVO ARRANCOU NO PASSADO DOMINGO

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Colégio Diocesano de São José celebra 95 anos

As igrejas da Sé Catedral e de São José Operário acolhem na próxima quinta-feira, 19 de Março, a celebração em simultâneo de missas comemorativas dos 95 anos do Colégio Diocesano de São José. Ambas estão agendadas para o início da manhã e assinalam a Solenidade do patrono da instituição e padroeiro da Igreja Universal.

O estabelecimento de Ensino – um dos mais antigos de matriz católica em Macau – evoca ao longo de todo o mês de Março nove décadas e meia de serviço educativo, por meio de actividades de cariz litúrgico, cultural e pedagógico. Um dia antes, na quarta-feira, 18 de Março, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, presidirá a procissão nas instalações do Colégio Diocesano de São José n.º 1, junto à Igreja de São Lázaro. A iniciativa encerra com a bênção das crianças, explicou o sacerdote a’O CLARIM. «O Colégio Diocesano de São José n.º 1 é uma escola do Ensino Infantil e Primário. As crianças que ali estudam vão participara numa pequena procissão com a imagem de São José e depois haverá a bênção».

O padre Daniel, que desde 2022 exerce a função de capelão de quatro dos seis colégios que integram a instituição de Ensino, irá presidir – também a 19 de Março, dia da Festa Litúrgica de São José – a Missa na Sé Catedral, destinada especialmente aos alunos e professores do Colégio Diocesano de São José n.º 3, situado junto à Sé. Meia hora antes, às 9:00 horas, terá início uma segunda missa, na igreja de São José Operário, devendo esta ser presidida pelo bispo D. Stephen Lee. Irá contar com a participação de representantes das seis escolas que formam o Colégio Diocesano de São José.

O programa comemorativo do 95.º aniversário arrancou no último Domingo, com a inauguração de uma exposição de cariz científico nas instalações da galeria “Fantasia 10 Creative Garden”, no Bairro de São Lázaro. Patente ao público até 25 de Março, a mostra reúne trabalhos de alunos em áreas ligadas à ciência aplicada e ao design criativo, entre outras. No mesmo local encontra-se um espaço de venda com produtos desenvolvidos pelos alunos do Colégio Diocesano de São José. «A exposição dá a conhecer trabalhos de índole científica e cultural, preparados pelos alunos. A inauguração contou com a presença de representantes de diversas escolas católicas de Macau», detalhou o padre Daniel.

Entre os destaques do programa de comemoração está a criação de um posto de correio temporário pelos Correios de Macau, que funcionará no dia 19 de Março, entre as 13:00 horas e as 16 horas e 30, nas instalações do Colégio Diocesano de São José n.º 6, na Estrada Marginal da Ilha Verde. Serão disponibilizados carimbos comemorativos, envelopes especiais e produtos filatélicos alusivos à efeméride.

Marco Carvalho

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