PROCISSÃO ENCERROU FESTA DE SANTO ANTÓNIO DE LISBOA

Casamento entre Fé e Cidade

A paróquia de Santo António celebrou o seu santo patrono, no passado sábado, 13 de Junho.

Cumprindo uma tradição já antiga, a imagem do padroeiro de Lisboa saiu da igreja a ele dedicada, em procissão pelas ruas da cidade velha de Macau.

Antes do início da Procissão – acto que encerra as actividades de celebração da Festa de Santo António –, o bispo D. Stephen Lee presidiu a Missa Solene, perante uma Assembleia repleta de fiéis.

Na homilia, o bispo de Macau enalteceu a devoção a Santo António pelos fiéis da Paróquia – umas das mais antigas e com maior tradição no território –, tendo sublinhado as virtudes do “santo casamenteiro”, as quais deu como exemplo de vida.

Remetendo para o Evangelho, D. Stephen Lee afirmou que, à semelhança de Santo António, todos os fiéis são convidados por Deus a contribuírem para a construção da Sua Igreja.

A Redacção