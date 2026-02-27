Manifestação de fé encheu as ruas de Macau

A Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, que integra a Solenidade com o mesmo nome, reuniu milhares de fiéis de Macau, Hong Kong e de países da Ásia-Pacífico, em especial das Filipinas, nos dias 21 e 22 de Fevereiro.

A Procissão desenrola-se em dois momentos distintos: no primeiro dia cumpre o trajecto que separa as igrejas de Santo Agostinho e da Sé Catedral, e no segundo dia refaz o mesmo percurso no sentido inverso.

O bispo de Macau, D. Stephen Lee, voltou a presidir aos dois dias da Procissão. Os Sermões do Horto, do Pretório e do Calvário foram proferidos pelos padres Daniel Ribeiro, SCJ, e Bosco Chan.

Em Macau, a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos remonta a 1708, sendo realizada no primeiro fim-de-semana da Quaresma. Ao longo da história, foram poucas as vezes em que não saiu às ruas, por motivos de força maior. Devido às medidas de combate ao Covid-19, esteve suspensa durante a pandemia. Foi retomada em Fevereiro de 2023. Desde então, tem-se registado um aumento do número de fiéis, turistas e visitantes no evento religioso.

Fotos: Ivan Leong

J.M.E.