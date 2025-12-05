PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CANTATA MACAU FALOU SOBRE O EVENTO

Universidade indonésia vence 8.º Concurso Internacional de Coros de Macau

O Coro da Universidade Diponegoro, na Indonésia, sob a batuta do maestro Jefry Franklin Bode, venceu o 8.º Festival e Concurso Internacional de Coros de Macau, realizado entre os dias 28 e 30 de Novembro.

Entre os coros participantes, esteve o Grupo Coral da Universidade de Makati, nas Filipinas, liderado pela maestrina Maria Carmina Ramos.

A organização voltou a estar a cargo da Associação Cantata Macau. A’O CLARIM, o presidente da direcção, maestro Barrie Sanchez Briones, residente na RAEM há dezoito anos, explicou que «foram convidados muitos coralistas de vários países, para cantarem em igrejas e participaram no Concurso Internacional».

Segundo o dirigente, inscreveram-se nove coros e uma orquestra, tendo sido registados cerca de 320 espectadores.

No momento das declarações do maestro Barrie ao nosso jornal, a competição encontrava-se a decorrer na igreja de Santo Agostinho, contando com um elevado número de jurados. De seguida, teve lugar o concerto de gala, na igreja do Seminário de São José.

No Domingo, foi a vez do Auditório da Escola São Paulo acolher o evento de encerramento.

Para além de presidente da Associação Cantata Macau, entidade que há oito anos formou com a ajuda do padre Pe. Jijo Kandamkulathy, CMF, o maestro Barrie Briones é professor de canto coral em escolas e igrejas do território.

