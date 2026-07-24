POUSADA DE SÃO TIAGO ACOLHE MISSA SOLENE E CONVÍVIO PAROQUIAL

Festa de São Tiago Maior celebrada na Barra

A Pousada de São Tiago, na Barra, acolhe amanhã, 25 de Julho, Missa Solene em honra do “Apóstolo das Espanhas”. A celebração conjuga a devoção multi-secular a São Tiago Maior e a valorização de uma estrutura defensiva com características únicas no panorama do Património Histórico de Macau.

Celebrada pelo padre Bosco Chan, a Eucaristia festiva está marcada para as 8:00 horas da manhã deste sábado, na pequena capela situada no interior da antiga Fortaleza de São Tiago da Barra, espaço que foi transformado numa unidade hoteleira no início da década de 1980.

Apesar das reduzidas dimensões da ermida não permitirem que a celebração seja acompanhada por um grande número de devotos, o padre Bosco defende que a cerimónia é um testemunho vivo do passado harmonioso de Macau. O sacerdote, que assumiu há pouco mais de um mês o estatuto de pároco de São Lourenço, relembra que a pequena capela e a fortaleza envolvente possuem uma génese ímpar na História Ultramarina Portuguesa por ter sido o único bastão defensivo do território a ser construído por ordem directa de um monarca português, o Rei Filipe II.

«Os registos históricos mostram-nos que esta pequena capela tem um significado muito especial. Está situada na única fortaleza que foi construída por ordem directa do próprio Rei de Portugal. Nenhuma das outras fortalezas tem uma génese similar. A ordem chegou numa altura em que Portugal e Espanha estavam unidas sob a égide de um mesmo monarca. A construção da fortaleza foi ordenada pouco depois da diocese de Macau ter sido estabelecida», recorda o padre Bosco, acrescentando: «Para além de Rei de Portugal e de Espanha, Filipe II era também o Grão-Mestre da Ordem de São Tiago. A decisão de construir uma fortaleza com uma capela dedicada a São Tiago, em que o Apóstolo aparece vestido com o uniforme de um soldado português, é de um grande simbolismo. A devoção a São Tiago em Macau recorda-nos esse episódio especial, um raro momento de harmonia no conturbado passado de Macau».

A preparação espiritual para a Festa de São Tiago decorreu ao longo dos últimos nove dias, com a celebração de uma novena ao início das manhãs na igreja de São Lourenço. A iniciativa permitiu que os fiéis rezassem e meditassem sobre a figura e o legado de São Tiago, cuja importância teológica e histórica é de novo salientada pelo padre Bosco: «A tradição da Igreja lembra-nos que São Tiago foi o primeiro a viajar para a Península Ibérica com o intuito de divulgar o Evangelho por entre os povos ibérico. Esta missão acabou, numa primeira instância, por fracassar e quando São Tiago estava quase a desistir, a Virgem Maria apareceu-lhe. É uma das primeiras aparições marianas registadas na História da Igreja. Maria apareceu a São Tiago em Saragoça e encorajou-o a continuar a evangelizar». Segundo ele, «este episódio é um bom exemplo do amor que Deus tem por nós. Uma amor que se continua hoje a manifestar entre as pessoas de diferentes origens que vivem em Macau, que vivem na China continental e que vivem por toda a Ásia, e que é particularmente importante neste momento crítico da nossa história em que a Inteligência Artificial promete mudar a nossa sociedade. Mais do que nunca, necessitamos de voltar às nossas raízes, de voltar ao Evangelho e ao espírito que guiou São Tiago, o primeiro mártir entre os Apóstolos».

A Festa de São Tiago constitui para os paroquianos de São Lourenço uma oportunidade para recordarem o exemplo de fé do “Apóstolo das Espanhas”, mas também para reforçarem vínculos pessoais. Logo após a Eucaristia, o restaurante da Pousada organiza um pequeno-almoço convívio para os fiéis que se tenham inscrito previamente.

Marco Carvalho