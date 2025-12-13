POR INICIATIVA DE DUAS COMISSÕES DIOCESANAS

Jovens levam alegria natalícia a crianças hospitalizadas

A Comissão Diocesana da Juventude vai cumprir, na próxima terça-feira, uma das suas mais importantes tradições de Natal, ao promover uma visita às crianças que se encontram internadas na Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Cerca de uma dezena de jovens irá associar-se à iniciativa, com o objectivo de levar um pouco de carinho e alegria natalícia às crianças e adolescentes em convalescença no hospital público.

Organizada anualmente pela Comissão Diocesana da Juventude, a visita às crianças hospitalizadas é este ano, pela primeira vez, realizada em colaboração com a Comissão Diocesana para a Vida, explicou Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM. «A visita vai decorrer na próxima semana, na terça-feira [16 de Dezembro]. Uma vez que a maior parte das escolas católicas ainda não está de férias e os alunos ainda têm aulas, decidimos convidar alguns estudantes universitários para se juntarem a nós. Até ao momento, cinco confirmaram a participação. Um deles é uma colega nossa na Comissão», disse a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude. «Vamos fazer a visita acompanhados por dois sacerdotes e por um outro grupo, organizado pela Comissão Diocesana para a Vida. No total, os dois grupos serão compostos por cerca de dez pessoas. Não é a primeira vez que nesta altura do Natal visitamos as crianças que se encontram hospitalizadas, mas é a primeira vez que colaboramos com outra Comissão [Diocesana] na organização da visita», acrescentou a responsável.

A Comissão Diocesana da Juventude vai ainda regressar ao Centro Hospitalar Conde de São Januário na véspera de Natal. Um segundo grupo de jovens, coordenado pelo organismo, participará na tradicional Missa de Natal, celebrada nas instalações do hospital público, com a missão de animar a Eucaristia. «Vamos também participar na Missa celebrada no Hospital Conde de São Januário, no dia 24 [de Dezembro]. Todos os anos, o nascimento de Jesus Cristo é anunciado com a celebração de Eucaristia no hospital e eu estou a organizar um pequeno grupo para se juntar ao coro que vai acompanhar a celebração», revelou Tammy Chio.

E NO LARGO DO SENADO…

Para o final da tarde da véspera de Natal está ainda agendado outro momento emblemático das celebrações natalícias no território. Um grupo de jovens locais vai voltar a dar voz a temas alusivos à quadra no Largo do Senado, uma iniciativa que é este ano dinamizada pela Comissão Diocesana da Educação Católica. «Esta iniciativa vai voltar a realizar-se no dia 24. O dia é o mesmo, mas a apresentação das músicas de Natal vai ser feita um pouco mais cedo, para que um maior número de estudantes possa participar», adiantou Tammy Chio.

«Como há algumas escolas católicas envolvidas neste certame, no ano passado D. Stephen Lee mostrou-se esperançado de que outros estabelecimentos de Ensino se pudessem associar, mas as escolas não estão sob a nossa competência. Explicámos então ao Senhor Bispo que há outros organismos mais capacitados para garantir um maior envolvimento por parte das escolas», concluiu a dirigente.

Marco Carvalho