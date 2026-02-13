PEREGRINOS DA CHINA CONTINENTAL, HONG KONG E FILIPINAS JUNTAM-SE AOS CATÓLICOS DE MACAU

Procissão do Bom Jesus dos Passos no final da semana dourada

Milhares de pessoas são esperadas nas ruas de Macau, no primeiro fim-de-semana do Ano Lunar do Cavalo, para acompanharem as procissões e a Festa de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Este ano, a celebração – uma das mais significativas manifestações de fé do território – coincide com as comemorações do início do Novo Ano Lunar, pelo que o elevado número de visitantes em Macau nos próximos dias irá obrigar a Confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos a proceder a pequenas alterações à forma como a Procissão é habitualmente conduzida.

A mais significativa, segundo Carlos Cabral a’O CLARIM, é a ausência, em determinada parte do trajecto, da viatura de apoio que abre o cortejo. «Tivemos duas reuniões com o pessoal da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e com o Departamento de Trânsito da PSP. O facto da procissão coincidir com o Ano Novo Chinês acabou por nos criar algumas contrariedades. Temos uma viatura que abre a procissão, mas desta vez não foi autorizada a passagem pelo Largo do Senado até à igreja de São Domingos. Como são esperados muitos turistas durante os próximos dias, por uma questão de segurança, o que ficou decidido é que nas partes pedonais o carro não pode passar», explica o secretário da Mesa Directora da Confraria. «A nossa viatura vai estacionar mesmo em frente à Livraria Portuguesa e abrirá a Procissão a partir daí. Teremos que instalar dois altifalantes à porta da igreja de São Domingos, porque não iremos ter lá a viatura. O resto da Procissão vai decorrer com normalidade. Esta é a única diferença», acrescenta.

Entre os muitos milhares de pessoas que deverão visitar Macau, algumas centenas, assegura Carlos Cabral, vão deslocar-se com o objectivo concreto de acompanhar, no sábado, 21 de Fevereiro, a Procissão da Cruz e, no Domingo, 22 de Fevereiro, a Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Um grande número de peregrinos da China continental, de Hong Kong e das Filipinas deverão juntar-se a milhares de católicos locais no percurso que une a igreja de Santo Agostinho à Sé Catedral. «Já recebi um pedido de assistência por parte de um grupo de Hong Kong, que se vai deslocar a Macau, propositadamente, para participar na Procissão. É um grupo que vem a Macau todos os anos com esse objectivo e este não será excepção. Vamos certamente ter peregrinos da China continental, mas como não chegam em grupos organizados, não sabemos ao certo quantos poderão ser. O mesmo acontece com os peregrinos provenientes das Filipinas. Há sempre alguns que se deslocam a Macau com este intuito, mas fazem-no a título individual. Nas Filipinas há também uma grande devoção ao Senhor dos Passos», sublinha Carlos Cabral.

DATAS E PERCURSO

A igreja de Santo Agostinho acolhe até à próxima sexta-feira, 20 de Fevereiro, a Novena de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. No sábado, o bispo D. Stephen Lee presidirá à celebração da Missa das Cinco Chagas, sendo que ao final do dia se realiza a Procissão da Cruz, com a imagem de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos a deixar a igreja de Santo Agostinho rumo à Sé Catedral. No dia seguinte, Domingo, o andor faz o caminho inverso.

Os padres Daniel Ribeiro, SCJ, e Bosco Chan serão responsáveis por proferir os Sermões do Horto, do Pretório e do Calvário, em Português e Chinês, respectivamente.

