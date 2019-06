PEREGRINAÇÕES SÃO LIDERADAS PELO PADRE DANIEL RIBEIRO

Diocese leva setenta fiéis ao Brasil e à Europa

Mais de meia centena de peregrinos de Macau e Hong Kong participam este Verão em duas peregrinações organizadas pela diocese de Macau. A primeira teve ontem início com o objectivo de dar a conhecer a um grupo de quatro dezenas de fiéis alguns dos lugares mais sagrados do Brasil. A 19 de Julho, um grupo de cinco católicos de Macau associa-se a três dezenas de peregrinos brasileiros para um périplo pelos mais famosos centros de peregrinação do continente europeu. Ambas as iniciativas são lideradas pelo padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da igreja da Sé Catedral.

Entre 27 de Junho e 14 de Julho, um grupo de 44 peregrinos de Macau e Hong Kong vai percorrer de lés-a-lés o Brasil, para visitar alguns dos principais centros do Catolicismo no país com a maior população católica do mundo.

A peregrinação – a primeira alguma vez organizada pela diocese de Macau, tendo como destino a maior nação da América Latina – é liderada pelo padre Daniel Ribeiro. Nascido no Brasil, o vigário paroquial da Igreja da Sé Catedral explicou a’O CLARIMporque razão o País pode ser um bom destino para os fiéis católicos. «O Brasil é o maior país católico do mundo. Tem mais de cem milhões de católicos. 75 por cento da população é católica. É um país que fala a língua portuguesa, um país irmão de Portugal e ao qual nunca foi organizada uma peregrinação», salientou o sacerdote, tendo acrescentado: «Esta é uma oportunidade que a Diocese está a oferecer às pessoas para que conheçam o Brasil e para que o possam conhecer através de uma peregrinação. Vamos conhecer duas realidades diferentes: o centro do Brasil e o norte».

Na peregrinação a Terras de Vera Cruz, para além do próprio padre Daniel, deverão participar quatro dezenas de residentes de Macau, dois fiéis de Hong Kong e ainda um segundo padre. O périplo vai centrar-se, primeiro, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e na recta final no Estado setentrional do Rio Grande do Norte. Ao longo de dezoito dias, o grupo vai percorrer quatro Estados, visitar oito cidades e ficar a conhecer alguns dos centros nevrálgicos do Catolicismo no Brasil. «Vamos visitar o Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, os estúdios da Canção Nova, a maior televisão católica do País, e também o Santuário do Cristo Redentor», disse o padre Daniel Ribeiro. «Há uma igreja no Cristo Redentor e vamos celebrar uma missa lá. Está também prevista uma deslocação ao local onde eu fui ordenado padre e também ao primeiro local onde trabalhei como sacerdote no Brasil».

Para o vigário paroquial, o grupo que se desloca ao Brasil é um bom exemplo da multiculturalidade que permeia a sociedade do território.

Dos 44 peregrinos que se associaram à iniciativa promovida pela Diocese, cerca de uma dezena e meia falam e rezam em Português. Os restantes são católicos de língua chinesa. «A forma como este grupo está estruturado é um desafio e uma grande riqueza. Macau sempre teve duas comunidades muito distintas, que são as comunidades portuguesa e chinesa. Mesmo celebrando a missa na mesma igreja, talvez a relação entre as duas comunidades nunca tenha sido muito próxima, quer seja por questões linguísticas, quer seja pelo facto de as duas comunidades comungarem de diferentes pontos de vista pastorais. Agora, através desta peregrinação, as duas comunidades estão juntas», sublinhou o sacerdote.

FÁTIMA, PRÓXIMA PARAGEM

Cinco dias depois de dar por finda a primeira peregrinação de fiéis da diocese de Macau ao Brasil, o padre Daniel Ribeiro mergulha numa nova aventura pastoral. A romaria por Terras de Vera Cruz termina a 14 de Julho e cinco dias depois, a 19, o sacerdote embarca num voo para Portugal, na companhia de três dezenas de católicos brasileiros, para uma nova peregrinação, desta feita por alguns dos principais altares católicos do continente europeu. «Do Brasil saio com um grupo de brasileiros e voamos para Portugal, para Fátima e depois para França. Em França, vamos visitar Paris, Lisieux e Santa Teresinha, e ainda Lourdes. Depois seguimos para Itália, para Roma, Assis, Cássia, Pietrelcina, do Padre Pio, e Lanciano, que é uma cidade que teve um milagre eucarístico no ano de 1200, mais ou menos. Trata-se de um dos milagres mais conhecidos do mundo», referiu. «São três países em aproximadamente treze dias de peregrinação. Este grupo engloba mais ou menos 35 pessoas, cinco das quais de Macau».

O grupo de cinco peregrinos do território reúne-se com os peregrinos brasileiros em Lisboa. Alguns católicos locais mostraram interesse em participar nas duas iniciativas, mas a hipótese acabou por sair gorada, contou o padre Daniel Ribeiro nas declarações a’O CLARIM. «São duas peregrinações diferentes. Uma termina no dia 14 de Julho. A outra começa no dia 19 de Julho. Estende-se entre 19 de Julho e 1 de Agosto. Há um intervalo de cinco dias entre ambas. Este período de cinco dias é o tempo que eu tenho para descansar», assumiu, concluindo de seguida: «Saio no dia 19 do Brasil e os peregrinos de Macau saem daqui do território no mesmo dia. Encontramo-nos em Portugal. Havia, de facto, uma ou duas pessoas que queriam fazer as duas peregrinações e permanecer durante este intervalo de cinco dias no Brasil, mas essa hipótese acabou por se gorar. Os grupos que participam em cada uma das peregrinações são grupos completamente distintos».

Marco Carvalho