Sands China ofereceu à Cáritas três mil cabazes alimentares

Bolachas, arroz, óleo vegetal, diversos tipos de massa e enlatados. Pelo quarto ano consecutivo, a Sands China aliou-se à Cáritas de Macau com o objectivo de combater a insegurança alimentar no território. A empresa de turismo e lazer ofereceu à organização secretariada por Paul Pun um total de três mil cabazes alimentares, compostos por dezasseis géneros alimentícios.

Garantir a segurança alimentar dos estratos menos privilegiados da sociedade local é o grande objectivo da iniciativa levada a cabo pela Sands China. Entre os destinatários estão idosos, portadores de deficiência, famílias pobres e beneficiários do Banco Alimentar. A empresa de turismo e lazer angariou trinta toneladas de alimentos, no valor de 880 mil patacas. Os produtos foram na passada quarta-feira distribuídos por três mil cabazes alimentares, numa acção a que se associaram cerca de trezentos voluntários da Sands China, do Centro de Cuidados Especiais “Longevidade”, operado pela Cáritas, e da Universidade Politécnica de Macau.

Num comunicado enviado às redacções, a concessionária de jogo adianta que os alimentos básicos que integram os cabazes foram adquiridos a Pequenas e Médias Empresas da RAEM e a organizações locais de solidariedade social: à Sociedade Fuhong, a Sands China adquiriu sacos reutilizáveis; e à Associação de Beneficiência Tung Sin Tong, comprou pacotes de sopa pré-preparados.

Promovido pela primeira vez em 2022, o programa “Sands Cares Global Food Kit Build” distribuiu desde então mais de onze mil cabazes alimentares. A iniciativa, sustenta o vice-presidente executivo da Sands China, Wilfred Wong, é uma boa forma de fazer chegar ajuda concreta a quem mais necessita. «Este é o quarto ano consecutivo em que promovemos este projecto. Preparámos e distribuímos onze mil e 600 cabazes alimentares desde 2022, dando expressão à nossa responsabilidade social corporativa com acções práticas, que favorecem as comunidades menos privilegiadas», sustentou o gestor.

Os cabazes alimentares foram preparados por grupos de voluntários, na quarta-feira, na área da Expo Cotai do complexo Venetian, começando a ser entregues aos beneficiários na próxima semana, num processo coordenado pela Cáritas e que deverá contar com a colaboração de funcionários da Sands China.

A distribuição dos alimentos deverá estar concluída em Agosto. Com trinta quilogramas cada, os cabazes deverão ajudar a aliviar os encargos com que se deparam as famílias menos privilegiadas de Macau, no que se prefigura como uma valiosa demonstração de carinho por parte da sociedade civil de Macau, direccionada para os mais vulneráveis.

«Queremos transmitir o nosso agradecimento à Sands China pela generosa doação de três mil cabazes alimentares aos beneficiários dos serviços da Cáritas este ano. Entre as pessoas que vão usufruir desta ajuda estão idosos, pessoas a recuperar de doenças prolongadas e famílias de baixos rendimentos», apontou Paul Pun, concluindo: «Este tipo de gesto é importante, não apenas pelo apoio material que disponibiliza, mas também por se tratar de uma manifestação de preocupação e de carinho da sociedade para com os mais vulneráveis».

Marco Carvalho