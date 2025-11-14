PASTORAL DE LÍNGUA PORTUGUESA PROMOVE RETIROS NO TEMPO DO ADVENTO

Cultivar o silêncio para renovar a esperança

A pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau realiza, entre 21 e 23 de Novembro, um retiro espiritual de preparação para o Natal. A iniciativa irá decorrer na Vila São José, em Coloane, quinze dias antes da igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, acolher um novo encontro de reflexão, direccionado aos mais novos.

O retiro pensado para a Vila São José, em Coloane, é aberto a todos os católicos que falam Português, constituindo uma experiência de oração, silêncio e encontro com Deus. Tem como principal objectivo preparar o coração dos participantes para que possam acolher com alegria o nascimento de Jesus Cristo.

Promovido pela pastoral em língua portuguesa da Diocese, pelo oitavo ano consecutivo, o retiro terá início ao final da tarde de sexta-feira, 21 de Novembro, com a celebração de Missa.

Este ano é proposta uma reflexão aprofundada sobre a Fé Católica, como sinal de esperança para o mundo. «É um retiro de reflexão e silêncio. O objectivo, desta feita, é reflectir sobre o papel do católico como sinal de esperança no mundo. É esse o tema, é essa a orientação que será dada ao retiro deste ano», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, a’O CLARIM, acrescentando: «Este retiro já acontece há sete anos. Começa na sexta-feira à noite, com celebração da Eucaristia, às 19 horas e 30, e irá terminar por volta da uma hora da tarde de Domingo, com a realização de um almoço. É um momento de espiritualidade, mas também de encontro da comunidade. Esperamos à volta de vinte participantes. Normalmente, os coordenadores das paróquias costumam participar neste retiro».

E EM KÁ-HÓ…

Duas semanas depois será a vez da Vila de Nossa Senhora, em Ká-Hó, acolher um encontro de reflexão, direccionado a crianças e jovens.

Confiada pela diocese de Macau aos missionários da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, a igreja de Nossa Senhora das Dores recebe, nos dias 5 e 6 de Dezembro, um encontro de reflexão com a finalidade de consciencializar os mais novos para o mistério da Natividade de Jesus.

«Na primeira sexta-feira e no primeiro sábado de Dezembro vamos promover um retiro para jovens em Ká-Hó. Começa na sexta-feira ao final da tarde, sendo que os participantes passam a noite na casa de retiros de Ká-Hó. Depois, o retiro continua no sábado, terminando com celebração de Missa, já na parte da tarde», disse o padre Daniel.

M.C.