PAROQUIANOS DÃO AS BOAS-VINDAS AO NOVO INSTRUMENTO MUSICAL

Sé Catedral: uma primeira visão do órgão de tubos

A igreja da Sé Catedral, famosa pela sua arquitectura simples, mas impressionante, está a abraçar a era digital – não apenas na aparência, mas também na acústica. A paróquia da Sé concluiu recentemente a instalação de um órgão de tubos, da última geração, na Catedral.

Após alguns meses fechada para a instalação do instrumento sacro, a igreja da Sé Catedral reabriu no dia 7 de Dezembro, um dia antes da Solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e das festividades natalícias. Ao ver a beleza do novo órgão de tubos, que confere muita dignidade ao altar-mor da Catedral, um paroquiano fervoroso exclamou, com admiração: «– É realmente incrível, há muito que esperávamos por isto. Significa muito para todos os fiéis da Catedral». Um jovem paroquiano português também se expressou: «– De facto, o Natal na Catedral vai soar melhor do que nunca este ano, porque a Catedral acaba de revelar o seu novo órgão de tubos de classe mundial».

O instrumento musical causou admiração entre os paroquianos e até mesmo em alguns turistas. Este projecto, que podemos classificar como sendo uma “actualização musical”, foi esperada durante anos, tendo apenas agora sido concretizada. O processo de “design” e planeamento estendeu-se por várias fases, com os organizadores a executar meticulosamente cada detalhe.

Os fiéis da paróquia da Sé estão gratos ao doador do órgão de tubos. Trata-se de uma pessoa que tem bem presente o papel vital da música no culto religioso e a importância de preservar este belo instrumento nas igrejas. Em atitude de reconhecimento pela contribuição significativa do doador, o bispo D. Stephen Lee elogiou a instalação do órgão de tubos.

Com o objectivo de concretizar o projecto, foi criada uma equipa para supervisionar o andamento dos trabalhos. Os responsáveis reuniram alguns dos melhores marceneiros e artesãos no trabalho com metal, por forma a garantir a construção do instrumento musical, cujo obra partiu do zero. O novo órgão de tubos reforça o legado duradouro da música-sacra na diocese de Macau. Não é apenas uma adição em termos musicais, pois também tem um propósito evangelizador, envolvendo a comunidade através de concertos e eventos culturais. Trará o seu próprio som e carácter únicos, contribuindo para a rica herança musical de Macau.

Todo o processo exigiu um esforço meticuloso e a elaboração cuidadosa do projecto de construção e instalação. Um dos principais desafios foi integrar o instrumento musical nos espaços sagrados da igreja.

A partir de agora, o órgão de tubos não só irá melhorar a experiência do culto religioso, como também constituirá um símbolo do compromisso da comunidade da Catedral com o acto autêntico e comunitário de dar a Deus a adoração, a reverência e o louvor que Lhe são devidos através da música.

Olhar para o órgão finalmente instalado e ouvir o som resultante da afinação (quase) concluída, foi um momento profundamente gratificante para todos os envolvidos. A equipa por detrás do projecto partilhou um sentimento de pura gratidão. «– A longa espera – disseram os seus integrantes – valeu absolutamente a pena».

A música-sacra e de outros géneros sempre constituiu um pilar das comunidades de fé da Catedral. Esta nova era promete valorizar ainda mais o culto, elevar os espíritos, enriquecer o louvor e encher a Catedral com um som verdadeiramente celestial. A beleza e o poder do órgão já se encontram em plena exibição. Embora a conclusão do seu complexo processo de afinação esteja ainda em andamento, os paroquianos estão entusiasmados para finalmente ouvi-lo tocar na Missa. E talvez em breve, com a época festiva em pleno andamento, seja o momento perfeito para pararem, ouvirem e sentirem por eles mesmos.

Pe. Leonard Dollentas