PARÓQUIA DE SÃO LOURENÇO EM FESTA

Santo Patrono celebrado com Eucaristia, Crisma e muita animação

A paróquia de São Lourenço comemorou no passado Domingo, 10 de Agosto, a festa litúrgica do seu santo patrono, com a celebração de Missa Solene. A Eucaristia foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee, que administrou ou impôs o Sacramento da Confirmação (Crisma) a cinco jovens.

Deste modo, a Igreja Católica em Macau assinalou as virtudes heroicas do diácono romano, martirizado no ano de 258.

A Missa foi concelebrada em Chinês pelos padres Cyril Law, pároco da igreja de São Lourenço; Bosco Chan, seu vigário paroquial; e Martin Yip, vigário do Instituto Salesiano e responsável pelo sector das vocações em Macau.

Na homilia que proferiu, D. Stephen Lee evocou o exemplo e o testemunho de vida de São Lourenço. Nascido em Espanha, na primeira metade do Século III, o santo mártir destacou-se pela piedade e caridade. Designado arquidiácono pelo Papa Sisto II, Lourenço foi incumbido pelo Pontífice de administrar os bens e as ofertas dos fiéis, a fim de responder às necessidades dos pobres, órfãos e viúvas. Em Agosto de 258 foi martirizado – queimado vivo numa grelha, de acordo com a tradição –, depois de ter sido intimado pelo imperador Valeriano a entregar os “tesouros da Igreja”. O arquidiácono apresentou-se perante o imperador com os enfermos, os indigentes e os marginalizados, dizendo-lhe: “Eis os tesouros da Igreja”. Os restos mortais de São Lourenço, um dos mártires mais venerados da Igreja Católica, repousam na igreja que lhe foi dedicada, a Basílica de São Lourenço Fora-dos-Muros, em Roma.

As festas da paróquia de São Lourenço culminaram no Domingo com a imposição do Crisma, mas as comemorações do santo patrono da Paróquia tiveram início a 1 de Agosto, dia em que começou a ser celebrada, sempre ao final da tarde, uma novena votiva em honra do mártir espanhol.

O encerramento das festividades fez-se à mesa, com a Paróquia a promover um almoço que juntou mais de cem fiéis numa unidade hoteleira da cidade. O convívio contou com actuações ao vivo, actividades lúdicas para os mais novos e com a realização de um sorteio. O padre Bosco Chan foi um dos “animadores de serviço”, ao subir ao palco para cantar algumas canções com as crianças presentes.

A paróquia de São Lourenço volta hoje, sexta-feira, a engalanar-se para celebrar a Festa da Assunção de Nossa Senhora, um dogma definido pelo Papa Pio XII em 1950. Esta Solenidade é assinalada na igreja de São Lourenço ao início da noite, com a celebração de uma Missa Solene, às 20:00 horas.

Marco Carvalho