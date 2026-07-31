PARÓQUIA DE SÃO LOURENÇO CELEBROU MISSA POR FESTA DE SÃO TIAGO MAIOR

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Perseveremos contra iras e desejos

A paróquia de São Lourenço celebrou, no passado sábado, 25 de Julho, Missa por ocasião da Festa de São Tiago Maior, junto à capela dedicada ao “Apóstolo das Espanhas”, que fica localizada no interior da Fortaleza de São Tiago da Barra.

A Missa foi celebrada pelo pároco da igreja de São Lourenço, padre Bosco Chan, e concelebrada por dois sacerdotes da diocese de Hong Kong, padres Paul Tam e Vincent Mak.

Embora tenha sido celebrada logo pelas 8:00 horas da manhã, a Missa atraiu um grande número de paroquianos e outros fiéis, com o intuito de comemorar o Apóstolo Tiago.

Na homilia que proferiu, o padre Bosco salientou que «São Tiago Maior foi o primeiro dos Doze Apóstolos a ser martirizado. [A imagem que se encontra na capela de São Tiago] veste o uniforme que à época era envergado pelos soldados espanhóis e portugueses, para encorajar as tropas então estacionadas em Macau. Os soldados rezavam e os sacerdotes celebravam Missa na Fortaleza de São Tiago [da Barra]. Ao longo da História, os fiéis vêm sentindo que São Tiago desempenha um papel vital na protecção da pequena cidade de Macau».

O padre Bosco referiu que «no Século XXI, a Era da comodidade móvel, somos levados a acreditar erroneamente que temos o controlo; habituámo-nos a ser servidos e irritamo-nos com facilidade. No entanto, os verdadeiros cristãos não se definem pela sua ira ou pelo seu desejo de dominar os outros, mas pela sua capacidade de suportar o sofrimento, de servir com amor e de cuidar dos necessitados com o espírito de Cristo».

Neste contexto, deu como exemplo a «perseverança de São Tiago no seu trabalho missionário, dentro da tradição da Igreja: quando viajou para Espanha e Saragoça, chegou a considerar desistir devido à frieza e à rejeição com que se deparou; no entanto, sustentado pela sua fé, a Virgem Maria apareceu-lhe em Saragoça, restaurando-lhe as forças, e ele acabou por regressar a Jerusalém, onde foi martirizado». E concluiu: «Na vida quotidiana, os nossos corpos físicos tornar-se-ão inevitavelmente frágeis ou até mesmo debilitados, mas a verdadeira força vem de Deus, cujo amor nunca cessa».

Após a Missa, os fiéis partilharam o pequeno-almoço num ambiente acolhedor e de convívio, em que reinou a harmonia.

A Redacção

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