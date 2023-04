PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO QUER ORGANIZAR ACAMPAMENTO EM OUTUBRO

Festa da fé e humildade no Iao Hon

A paróquia de São José Operário celebra, a 1 de Maio, a sua Festa, já com os olhos postos em 2024. A igreja comemora, no próximo ano, 25 primaveras de trabalho pastoral e quer começar a assinalar, já em Outubro, a efeméride. Está prevista a organização de um programa alargado de iniciativas e actividades.

Com a fé habitual, mas sem o cerimonial de outros anos. É assim que a paróquia de São José Operário tenciona celebrar, a 1 de Maio, a Festa do seu padroeiro. A Igreja Católica comemora, desde 1955, a Festa Litúrgica de São José Operário, como forma de se associar às comemorações globais do Dia do Trabalhador; no Bairro do Iao Hon a celebração tem um significado ainda mais amplo. Protector da igreja, São José ampara e protege os trabalhadores de fé e é, desde há quase 25 anos, o patrono do último templo católico construído em Macau.

A igreja celebra, assim, um quarto de século, sendo a efeméride a razão – explicou a’O CLARIMo padre Carlos Malásquez Quispe, MCCJ – pela qual a Festa da Paróquia vai ser assinalada este ano sem a sua habitual magnitude. «Durante o mês de Março, que é dedicado pela Igreja [Católica]a São José, não dinamizámos nenhuma celebração concreta. É provável que tenha reparado que todos os Domingos, depois da Missa, recitámos uma oração a São José. Mas é algo que se tornou habitual. É uma oração que rezamos ao longo de todo o ano e não apenas durante o mês de Março. Esta evocação é feita depois da Comunhão e antes da bênção final. O nosso foco, em termos de celebrações, recai sobre 1 de Maio, o dia da nossa Festa paroquial», disse o sacerdote. «A Festa vai este ano ser celebrada a 1 de Maio, obviamente. Já estamos a fazer alguns preparativos nesse sentido, mas vamos tentar ter uma celebração mais normal e não tão cerimoniosa. Uma das razões pelas quais optámos por esta abordagem prende-se com o facto de, em 2024, a Paróquia celebrar 25 anos. Dada a efeméride, estamos a tentar pensar em algo mais: em outros eventos e actividades para assinalar o 25.º aniversário da nossa paróquia», acrescentou.

O referido programa deverá estar mais centrado nas famílias. A primeira das actividades, ainda dependente de detalhes logísticos e de uma resposta das autoridades de Macau, deve realizar-se ainda este ano. «A primeira actividade que estamos a planear, queremos conduzi-la em Outubro, o mês das missões. A partir daí, vamos organizar algumas actividades com as crianças da Catequese e com os seus pais. Vamos tentar organizar um acampamento. Espero que possamos concretizar esses planos. Solicitámos as instalações no ano passado, mas disseram-nos recentemente que só em Setembro nos podem dar uma resposta», afirmou o pároco da igreja de São José Operário. «Mas, em Setembro, para uma actividade que se vai realizar em Outubro, talvez a margem de manobra seja demasiado curta. Não temos outra alternativa senão equacionar outros locais», rematou o padre Carlos.

Marco Carvalho