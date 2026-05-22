PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: FIÉIS REALIZARAM VIAGEM PEREGRINA DE TREZE DIAS A PORTUGAL

Reitor do Santuário de Fátima recebeu católicos de Macau

Um grupo de quase trinta romeiros da paróquia de Nossa Senhora de Fátima concluiu, na passada quarta-feira, uma peregrinação de treze dias a Portugal. Liderada pelo padre Michael Cheung, a delegação de fiéis foi recebida pelo Reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas.

Um grupo de peregrinos de Macau foi recebido pelo Reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, depois de ter participado, na Cova da Iria, nas celebrações do 13 de Maio, dia da primeira aparição da Virgem Maria aos Três Pastorinhos.

Liderados pelo padre Michael Cheung, 29 peregrinos da igreja de Nossa Senhora de Fátima partiram de Hong Kong com destino ao Porto, a 7 de Maio. Ao longo de treze dias, percorreram um extenso circuito que combinou santuários marianos, locais históricos e momentos de oração. A peregrinação a Portugal terminou na Cova da Iria, com o grupo a ser recebido pelo padre Carlos Cabecinhas, logo após a participação nas cerimónias do 13 de Maio.

«O grupo foi recebido pelo Reitor do Santuário de Fátima, no Salão da Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo. O padre Michael agradeceu ao padre Carlos Cabecinhas pela oferta de duas imagens dos Santos Pastorinhos, que actualmente se encontram na igreja da paróquia de Nossa Senhora de Fátima», explicou Carlos Anok Cabral, em declarações a’O CLARIM. O presidente da Mesa Directora da Confraria do Senhor Bom Jesus dos Passos ajudou a organizar e a coordenar a deslocação a Portugal, a pedido do padre Michael.

O encontro com o padre Carlos Cabecinhas serviu ainda para propor um desafio ao actual responsável pela gestão do “Altar do Mundo”. Capelão da Confraria do Senhor Bom Jesus dos Passos, o padre João Lau solicitou autorização ao Reitor do Santuário de Fátima para traduzir o relato oficial sobre as aparições de Nossa Senhora. A mensagem foi transmitida durante o encontro e teve resposta imediata. «O padre João Evangelista Lau pediu-me para perguntar ao Reitor se o Santuário alguma vez publicou uma obra oficial sobre as aparições de Fátima, uma vez que tenciona traduzir o relato para língua chinesa. O padre Carlos Cabecinhas mostrou-se muito disponível e ofereceu um livro ao capelão da nossa Confraria», contou Carlos Cabral.

PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS

Ao longo dos treze dias de peregrinação, foram múltiplas as celebrações eucarísticas e os momentos de oração colectiva. A deslocação a Fátima terminou a 14 de Maio, com a organização de um retiro e celebração de Eucaristia na Capelinha das Aparições. «Nesse dia, para além do nosso grupo estavam outros grupos de peregrinos na Missa. O ponto mais alto da peregrinação foi, porventura, o retiro que fizemos na Casa de Nossa Senhora das Dores. Fomos separados em pequenos grupos e fizemos, entre nós, uma partilha de sentimentos, procurando perceber se os objectivos que traçámos para esta peregrinação foram ou não alcançados», adiantou Carlos Cabral.

O Santuário de Fátima foi um entre muitos dos locais sagrados visitados. A peregrinação teve início com celebração eucarística na catedral do Porto, a 7 de Maio, e terminou na última quarta-feira com Missa na igreja de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa. O périplo incluiu visitas ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego; ao Santuário do Bom Jesus do Monte e de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga; e à basílica de Santa Luzia e à igreja de Santa Maria de Válega, em Ovar.

Depois da passagem por Fátima, o grupo visitou ainda a basílica de Nossa Senhora da Nazaré, a igreja de São Pedro, em Óbidos; o Santuário do Santíssimo Milagre, em Santarém e a igreja da Misericórdia e a célebre Capela dos Ossos, em Évora. Antes de terminada a peregrinação, os fiéis da paróquia de Nossa Senhora de Fátima visitaram o Santuário do Cristo Rei, em Almada, e a igreja de Santo António, em Lisboa.

Marco Carvalho