PARÓQUIA DA SÉ DESVENDOU PARTE DA SURPRESA QUE FARÁ ÀS FAMÍLIAS EM OUTUBRO

Retratos de amor e fé

A paróquia da Sé desvendou, no último Domingo, 26 de Julho, parte de uma surpresa que está a preparar para as famílias da comunidade de fiéis de língua portuguesa.

Após a Missa Dominical, o padre Sheldon D’Souza convidou os avós, netos e outros idosos, que se encontravam na Assembleia de Fiéis, a juntarem-se nas escadas de acesso ao altar, para uma fotografia de grupo. A cada membro foi ainda oferecida uma saqueta de chá puerh (pu’er) com tangerina de Meijiang.

De seguida, cada família tirou uma segunda fotografia, enquadradas em molduras (tipo Instagram). Estas serão posteriormente utilizadas para a concretização da surpresa que vem sendo preparada pela paróquia da Sé.

Segundo O CLARIM apurou, a referida surpresa será totalmente desvendada em Outubro, durante a semana dedicada à comunidade de fiéis de língua portuguesa, a ser realizada no âmbito das comemorações do 450.º Aniversário da Diocese de Macau e que terá lugar entre 11 e 18 de Outubro.

Já confirmada está a presença em Macau de D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima. A visita do prelado tem início a 30 de Outubro, terminando a 1 de Novembro.

Na homilia que proferiu durante a Missa Dominical, o padre Sheldon D’Souza acentuou a importância dos avós e dos idosos para as novas gerações: «Os mais velhos não têm a saúde e a força dos mais novos, mas têm algo muito importante: a sabedoria e o discernimento. No caso dos avós, o mais importante é transmitirem a fé aos netos. O resto, como a escola e a carreira profissional, são decisões que a Deus cabe ajudá-los».

Todos os anos, no quarto Domingo de Julho, a Igreja Católica celebra do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. A data foi implementada por decisão do Papa Francisco.

J.M.E.