Paróquia da Sé Catedral promove retiro espiritual em Ká-Hó

Fé, Arte e Natureza. Propostas para um Verão em cheio

Um retiro espiritual em Ká-Hó, actividades ao ar livre em Cheoc Van, cursos de pintura e canto, e “workshops” de culinária. O Verão já vai longo e não sabe como ocupar os tempos livres dos seus filhos? Estas são algumas das sugestões que a diocese de Macau oferece para manter os mais novos entretidos – e criativos – durante a pausa estival.

A igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, recebe hoje e amanhã a primeira das actividades de Verão com que a paróquia da Sé Catedral propõe aliciar os mais novos para uma vivência mais aprofundada da fé. A jornada de espiritualidade, que se destina primordialmente a jovens já crismados, termina ao início da noite deste sábado, com um jantar. «Na sexta-feira [hoje], começaremos por ter um momento de confraternização, de recreação e de lazer», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, acrescentando: «Depois, às 20:00 horas, temos Missa e logo depois começa um momento de silêncio e de introspecção que termina no sábado, às 16:00 horas. No sábado [amanhã], durante todo o dia, vamos ter momentos de silêncio, de estudo e reflexão bíblica».

A meio da tarde de sábado, a jornada espiritual adquire uma dimensão mais abrangente, com a participação dos colaboradores dos diferentes grupos que dão corpo à acção da pastoral em língua portuguesa na paróquia da Sé. «Também às 16:00 horas começa um terceiro momento, aberto a todos quantos participam nas pastorais, na igreja da Sé: leitores, coro, a Congregação de Nossa Senhora das Dores, os catequistas e os Ministros da Eucaristia. Quem é da pastoral está convidado para tomar parte neste momento comunitário. Vamos rezar o Terço, meia hora depois há Missa e, às 17 horas e 30, um momento de Adoração. Às 18:00 horas tem início o jantar, com os jovens que participaram no retiro e com as pessoas da Paróquia que também se queiram associar», detalhou o sacerdote.

Até ao final do período de férias, a paróquia da Sé deverá ainda promover outras actividades, destinadas às crianças e jovens que não se vão ausentar de Macau durante o Verão. Entre as iniciativas previstas, estão cursos nas áreas da música e das belas-artes: «Durante as férias, vamos ter cursos de pintura, de desenho e de canto para quem vai ficar em Macau, mas as datas ainda não estão definidas. É uma forma de assegurar a realização de actividades culturais e religiosas às crianças e jovens que vão permanecer no território».

EM SINTONIA COM A NATUREZA

CENTRO DE CULTURA NEWMAN – Considerada por muitos residentes como o “pulmão de Macau”, a ilha de Coloane foi também o cenário escolhido pelo Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman (CCCN) para albergar o já tradicional campo de férias dinamizado por esta instituição de matriz católica. A iniciativa estende-se por uma semana, entre 21 e 25 de Julho, e volta a conciliar arte e natureza, com o objectivo de ensinar aos mais novos algumas práticas de desenvolvimento sustentável. «Este ano, o campo de férias prolonga-se por uma semana, entre as 9 horas e 30 e as 17:00 horas, e destina-se a crianças com idade compreendida entre os seis e os dez anos», adiantou o CCCN, em resposta a’O CLARIM. «As actividades vão decorrer na Pousada da Juventude de Cheoc Van, na Vila de São José e ao ar livre. Tendo como ponto de partida os dezassete objectivos de desenvolvimento sustentável, queremos que as crianças e a comunidade, como um todo, se possam aperceber da importância e do significado da natureza e do meio ambiente para os humanos», complementou a mesma fonte.

A exemplo do que sucedeu no passado, o campo de férias “Montanhas, Mares, Pessoas e Arte” volta a fazer uma aposta forte no contacto directo com a natureza e no reaproveitamento de materiais. Aberta à participação de oito crianças, a iniciativa comporta um custo de mil e 700 patacas, mas promete cinco dias de comunhão com o melhor que o ambiente natural de Macau tem para oferecer. «As actividades do Campo de Férias vão decorrer sobretudo no exterior, com as crianças a percorrerem alguns dos trilhos de Coloane e a passarem tempo na praia. O Verão é um momento privilegiado para as crianças e o nosso objectivo é mantê-las o mais afastadas possível de telefones e aparelhos electrónicos. Queremos que admirem e tirem proveito do magnífico ambiente natural que temos em Cheoc Van», refere o CCCN. Mais: «os participantes vão poder criar bonecos e fantoches com elementos naturais, mas também contar e ouvir histórias, além de participar em vários tipos de brincadeiras».

COMISSÃO DIOCESANA DA JUVENTUDE – Já no que respeita às actividades de Verão tradicionalmente dinamizadas pela Comissão Diocesana da Juventude, a igreja de São José Operário volta, entre 19 de Julho e 9 de Agosto, a mobilizar mais de uma centena de crianças e jovens. «Ao longo das últimas semanas organizámos uma série de acções de formação para preparar os jovens que se voluntariaram para tomar conta dos mais novos. Este ano vamos ter cerca de sessenta voluntários, mais de metade dos quais já têm experiência por terem participado, nos últimos anos, no campo de férias», disse a’O CLARIM, Tammy Chio.

Segundo a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, «as actividades que vão ser oferecidas aos participantes são muito similares às que promovemos nas anteriores edições. Teremos “workshops” em áreas tão distintas como trabalhos manuais, desenho, pintura ou culinária».

Marco Carvalho