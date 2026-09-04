PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL ESTÁ A RECOLHER FOTOGRAFIAS

Jubileu Diocesano assinalado com Mural das Famílias

A pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé está a recolher fotografias antigas e recentes de famílias locais, em formato analógico ou digital, com o objectivo de construir um mural de grandes dimensões. O painel será uma das principais atracções de uma exposição colectiva evocativa dos 450 anos da diocese de Macau que deverá ser inaugurada em meados de Outubro, na Rua Formosa.

Subordinada ao repto “A sua família, a nossa história – Faça parte desta exposição”, a iniciativa pretende reunir registos visuais do quotidiano, capturados em ambiente doméstico, na rua, na Igreja ou em dias festivos, que possam ajudar a transmitir histórias de vida, de amor e de fé.

Conforme o padre Daniel Ribeiro, SCJ, explicou a’O CLARIM, o espólio fotográfico recolhido constituirá o núcleo fundamental de um painel evocativo da história de todos quantos ajudaram a edificar a História da Diocese de Macau ao longo dos últimos quatro séculos.

«Vamos ter, em meados de Outubro, uma Semana da Comunidade Portuguesa no âmbito do programa das comemorações do Jubileu dos 450 anos da Diocese de Macau. Esta semana decorrerá entre 11 e 18 de Outubro e na terça-feira, dia 13, vamos ter uma celebração, no Centro Diocesano, na Rua Formosa, direccionada para as famílias. Vamos evocar a memória e a história de todos aqueles que construíram a diocese de Macau», adiantou.

O ponto alto da apresentação pública já tem data marcada, tendo lugar entre as 18 horas e 45 e as 21:00 horas, do dia 13 de Outubro. Para este dia está agendada uma celebração especial dedicada às famílias, bem como um momento formativo e musical dinamizado pelo cantor católico brasileiro Nilton Júnior.

«As fotografias estão a ser recolhidas para que seja feita uma apresentação sob a forma de um painel, que vai reunir essas fotografias para que sejam expostas. Vamos ter um momento formativo e musical a 13 de Outubro com o Nilton Júnior, que é um cantor católico do Brasil e que vai estar nessa semana em Macau. As fotografias vão ser usadas numa actividade que vai fazer parte da Semana com que a comunidade lusófona celebra o Jubileu da Diocese de Macau», acrescentou o sacerdote.

Com o termo para a recolha dos registos fotográficos inicialmente definido para a passada segunda-feira, 31 de Agosto, o período foi entretanto prolongado. Para participar na campanha, os interessados podem submeter os ficheiros digitais por meio de correio electrónico ou entregar os materiais analógicos originais no Cartório da Paróquia da Sé, juntamente com o nome dos retratados, o ano aproximado em que a fotografia foi tirada e uma breve descrição do que é apresentado. O resultado final culminará numa exposição aberta a toda a comunidade.

«Quem ainda queira entregar fotografias pode procurar a paróquia da Sé e entregá-las a um dos coordenadores desta iniciativa. A exposição final estará aberta ao público», concluiu o padre Daniel.

M.C.