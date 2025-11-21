PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL E IRMÃS DA CARIDADE DISTRIBUEM ALIMENTOS PELOS MAIS NECESSITADOS

Cartório da Sé aberto para mais ajuda

A paróquia da Sé Catedral e as Irmãs da Caridade uniram esforços e estão a realizar uma campanha de distribuição de alimentos por famílias carenciadas de Macau. A informação foi dada no último Domingo, 16 de Novembro, pelo comentarista da Missa em Português das 11:00 horas – Eucaristia que nos últimos meses vem sendo celebrada na igreja de São Domingos.

«O Papa Leão XIV designou o dia 16 de Novembro como 9.º Dia Mundial dos Pobres. A paróquia da Sé, juntamente com as Irmãs da Caridade, distribuirá alguns elementos essenciais para os mais necessitados», disse o comentarista.

Na edição de 14 de Novembro, O CLARIM noticiou que as nove paróquias da diocese de Macau procederam a uma segunda colecta nas missas dominicais de 9 de Novembro, com o objectivo de financiar a compra de alimentos destinados à população da RAEM.

Segundo o vigário paroquial da igreja da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, padre Daniel Ribeiro, SCJ, «aqueles que ainda desejarem contribuir podem fazê-lo, devendo deslocar-se ao Cartório da Sé» para o efeito.

RETIRO DE SILÊNCIO EM COLOANE – A Vila São José, em Coloane, volta a acolher um “Retiro de Silêncio”, entre hoje e Domingo (21, 22 e 23 de Novembro). «É um retiro de reflexão e silêncio. O objectivo é reflectir sobre o papel do católico como sinal de esperança no mundo. É esse o tema, é essa a orientação que será dada ao retiro deste ano», explicou a’O CLARIM o padre Daniel Ribeiro, SCJ.

J.M.E.